Aos 62 anos, Russell Crowe recupera a forma física para novos papéis

Diante do perigo, o personagem de Crowe precisa deixar suas convicções de lado e pegar em armas para enfrentar os invasores, proteger a família e defender seu povo. Embora a trama lembre a de “Gladiador”, filme também estrelado por Crowe, a motivação dos personagens é diferente. Em um, o protagonista busca vingança pela perda de sua família, no outro, ele luta para impedir que sua família seja destruída.
As filmagens principais começaram em junho de 2026 e foram gravadas na Espanha. Além de marcar seu retorno ao gênero histórico, o projeto deu continuidade à preparação física que Crowe havia iniciado meses antes, com o objetivo de perder peso e manter uma rotina de exercícios compatível com sua idade.
Em novembro de 2025, o ator falou sobre o assunto durante uma participação no podcast “The Joe Rogan Experience”. Na ocasião, explicou que perdia peso aos poucos para o remake de “Highlander” e que temia ter de fazer até três treinos por dia. Por isso, preferiu adotar mudanças graduais que pudesse sustentar a longo prazo.
O compromisso com os exercícios também continuou durante as gravações de 'The Last Druid'. Em agosto de 2026, Crowe publicou no Instagram uma foto na academia ao lado de Drew McIntyre, estrela da WWE e colega de elenco nos dois filmes. Ao comentar as longas jornadas de trabalho sob o sol espanhol, o ator ressaltou a importância da disciplina com a frase: “A constância é sua amiga”.
Russell Ira Crowe nasceu em 7 de abril de 1964, em Wellington, na Nova Zelândia, e construiu uma carreira muito respeitada e de sucesso em Hollywood. Ele é mais conhecido por interpretar o general romano Maximus no filme 'Gladiador', papel pelo qual ganhou o Oscar de Melhor Ator em 2001.
O ator também recebeu indicações ao Oscar de Melhor Ator por 'O Informante', de 1999, dirigido por Michael Mann, no qual interpretou Jeffrey Wigand, ex-executivo da indústria do tabaco, e por 'Uma Mente Brilhante', lançado em 2001 e dirigido por Ron Howard, em que deu vida ao matemático John Nash.
Também fazem parte da sua filmografia filmes marcantes como 'Mestre dos Mares: O Lado Mais Distante do Mundo', o musical 'Os Miseráveis', 'Skinheads - A Força Branca', 'Prova de Vida', 'Os Indomáveis', 'O Gangster', 'Rede de Mentiras', 'Robin Hood', 'Nuremberg' e 'O Exorcismo do Papa'.