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Homem que tentava tirar selfie escorrega e fica preso por 16 horas em precipício de 70 metros no sudeste do Tocantins

Um homem de 50 anos foi resgatado após passar mais de 16 horas preso em um penhasco na Serra de Taguatinga, no sudeste do Tocantins. Segundo apuração do g1 junto ao Corpo de Bombeiros, Gilmar de Oliveira escorregou ao tentar tirar uma selfie e ficou à beira de um precipício com cerca de 70 metros de altura.

Por Flipar
Reprodução/Arquivo Pessoal de Andreia Bernardes

A Serra de Taguatinga fica localizada na região das Serras Gerais, no sudeste do Tocantins, e atrai turistas por suas paisagens panorâmicas, trilhas e formações rochosas peculiares, como a Pedra do Tocantins, que lembra o mapa do estado.

Reprodução/YouTube Rolê Família

A trilha tem trechos íngremes, pedras soltas e cascalho, o que exige atenção e preparo físico dos visitantes. A subida até o primeiro ponto do topo tem cerca de 720 metros e pode ser considerada de dificuldade média, segundo disse ao g1 Andréia Bernardes, gestora de turismo na região das Serras Gerais.

Flickr - Alexandre Marino

Ela recomenda o uso de calçados fechados, com boa aderência, e o acompanhamento de um guia ou trilheiro experiente, pois há locais onde é fácil perder a orientação. A especialista também alertou para os riscos de abandonar os caminhos demarcados em busca de ângulos para fotografias, especialmente nas proximidades de barrancos.

Flávio Cavalera/Governo do Tocantins

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