Estilo de Vida Homem que tentava tirar selfie escorrega e fica preso por 16 horas em precipício de 70 metros no sudeste do Tocantins Um homem de 50 anos foi resgatado após passar mais de 16 horas preso em um penhasco na Serra de Taguatinga, no sudeste do Tocantins. Segundo apuração do g1 junto ao Corpo de Bombeiros, Gilmar de Oliveira escorregou ao tentar tirar uma selfie e ficou à beira de um precipício com cerca de 70 metros de altura. Por Flipar

Reprodução/Arquivo Pessoal de Andreia Bernardes