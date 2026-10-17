Steven Soderbergh assume filmagens de “Batman: Parte 2” após afastamento de Matt Reeves

Soderbergh é conhecido por comandar a trilogia iniciada com “Onze Homens e um Segredo”, estrelada por Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon e Julia Roberts, além de filmes como “Sexo, Mentiras e Videotape”, “Erin Brockovich: Uma Mulher de Talento” e “Traffic: Ninguém Sai Limpo”, pelo qual recebeu o Oscar de Melhor Diretor.
Matt Reeves usou sua conta no X, antigo Twitter, para esclarecer a situação e afirmou que não está deixando o projeto. O cineasta também agradeceu a Soderbergh por ajudá-lo a concluir a fotografia principal do longa durante esse período desafiador. Ao fim da mensagem, Reeves agradeceu a todos pelas manifestações de preocupação e pelos votos de melhoras.
A DC informou que Reeves e Soderbergh trabalharão em estreita colaboração com o elenco e a equipe para preservar a visão do diretor titular. Segundo o Deadline, Reeves retomará o controle total do filme durante a pós-produção e a montagem assim que estiver pronto para voltar ao trabalho. Soderbergh, por sua vez, não participará da etapa de finalização após o encerramento das filmagens principais.
Não é a primeira vez que “Batman: Parte 2” sofre um adiamento. A estreia está prevista para fevereiro de 2028, mas o filme foi anunciado inicialmente para 3 de outubro de 2025. Depois, a data passou para 2 de outubro de 2026, foi transferida para 1º de outubro de 2027 e, por fim, para 2028.
O primeiro “The Batman”, dirigido por Reeves, chegou aos cinemas em 2022, com Robert Pattinson no papel de Bruce Wayne, Zoë Kravitz como Mulher-Gato e Colin Farrell como o vilão Pinguim. O longa registrou a segunda maior estreia nos cinemas norte-americanos durante a pandemia e arrecadou 772 milhões de dólares nas bilheterias mundiais.
Em “Batman”, Bruce Wayne está em seu segundo ano atuando como vigilante na cidade de Gotham e, diferente de outras versões focadas na origem, a trama é um suspense policial. Batman precisa desvendar uma série de assassinatos cometidos pelo Charada, um serial killer que tem como alvo a elite e os políticos corruptos de Gotham
O universo criado por Reeves ganhou novos capítulos com a série “Pinguim”, da HBO, estrelada por Colin Farrell e lançada em 2024. Com oito episódios, a produção acompanha a ascensão de Oswald Cobblepot, personagem de Farrell, ao comando do crime em Gotham, a partir de cerca de uma semana após os acontecimentos do filme. Em 2025, a série recebeu 24 indicações ao Emmy, o segundo maior número daquele ano, atrás de “Ruptura”.