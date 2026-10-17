Filmes e Séries Steven Soderbergh assume filmagens de “Batman: Parte 2” após afastamento de Matt Reeves O diretor Steven Soderbergh assumirá temporariamente as filmagens de “Batman: Parte 2” no lugar de Matt Reeves, que precisou se afastar por motivos pessoais. A produção do longa foi interrompida em 5 de outubro de 2026, e, segundo um comunicado da DC Studios, Soderbergh, admirador do trabalho de Reeves, se ofereceu para ajudar o colega com o apoio total do estúdio e do próprio diretor. Por Flipar

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