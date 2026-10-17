Galeria Arqueólogos encontram centenas de ânforas em naufrágio de 2.300 anos na Grécia Uma descoberta perto da ilha de Andros, na Grécia, revelou um dos mais importantes sítios de naufrágio já identificados no Mar Egeu. Mergulhadores localizaram entre 600 e 650 ânforas a mais de 40 metros de profundidade, todas datadas do período entre o fim do século 5 e o início do século 4 a.C. Por Flipar

Domínio Público