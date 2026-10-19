Rodrigo Faro explica por que não consome bebidas alcoólicas

Faro contou que teve uma boa relação com o pai até os nove anos, quando a separação dos pais e os problemas com o alcoolismo mudaram a rotina da família. Segundo ele, essas dificuldades o fizeram amadurecer cedo e despertaram seu desejo de cuidar das pessoas próximas. Casado com Vera Viel há 23 anos, o apresentador procura transmitir esses valores à própria família.