Galeria Palha italiana: conheça a origem do doce e aprenda a fazer a receita A palha italiana é um doce feito com brigadeiro e pedaços de biscoito maisena, muito comum em festas de aniversário, padarias e confeitarias de todo o país. Com preparo simples e poucos ingredientes, a sobremesa conquistou espaço entre os doces caseiros mais populares do Brasil. Mas, apesar do nome, ela não foi criada na Itália nem faz parte da tradição culinária do país europeu. Por Flipar

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