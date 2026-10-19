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Palha italiana: conheça a origem do doce e aprenda a fazer a receita

A palha italiana é um doce feito com brigadeiro e pedaços de biscoito maisena, muito comum em festas de aniversário, padarias e confeitarias de todo o país. Com preparo simples e poucos ingredientes, a sobremesa conquistou espaço entre os doces caseiros mais populares do Brasil. Mas, apesar do nome, ela não foi criada na Itália nem faz parte da tradição culinária do país europeu.

Por Flipar
Imagem Gerada por I.A

Assim como o arroz à piamontese, o bife à parmegiana e o molho à bolonhesa, a palha italiana faz parte da lista de receitas brasileiras com nomes italianos, inspiradas ou adaptadas de pratos estrangeiros. Nesse caso, a associação com a Itália remete ao salame de chocolate, sobremesa tradicional em algumas regiões europeias que apresenta semelhanças com o doce brasileiro.

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O salame de chocolate, ou 'salame di cioccolato' em italiano, tem origem disputada entre portugueses e italianos e é apreciado em regiões como Emília-Romanha e Piemonte. A receita leva chocolate, manteiga, açúcar e biscoitos triturados, que formam uma massa moldada em formato cilíndrico, semelhante a um salame, e cortada em fatias antes de servir. Em países europeus, a sobremesa também aparece em celebrações como a Páscoa e o Natal.

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A versão brasileira surgiu da troca da base de chocolate pelo brigadeiro, combinada com pedaços de biscoito maisena. A mudança também alterou o formato do doce, que deixou de ser moldado como um salame e passou a ser cortado em quadradinhos. Com ingredientes comuns na cozinha brasileira, como leite condensado e chocolate em pó, a receita ganhou características próprias.

Wikimedia Commons / Londonjackbooks

O preparo é simples e leva apenas quatro ingredientes: uma lata de leite condensado, oito colheres de sopa de chocolate em pó, meia colher de sopa de margarina ou manteiga e um pacote de biscoito maisena. Para começar, coloque o leite condensado, o chocolate em pó e a margarina em uma panela e mexa em fogo médio até a mistura desgrudar do fundo, no ponto de brigadeiro.

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Em seguida, misture o brigadeiro com o biscoito maisena picado em pedaços pequenos e despeje a massa sobre uma bancada de mármore ou outra superfície lisa untada com margarina. Espalhe e pressione com as mãos até formar uma camada uniforme e espere esfriar antes de cortar em quadradinhos. Se desejar, passe os pedaços em açúcar de confeiteiro.

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A receita também permite adaptações de acordo com a textura desejada e as restrições alimentares. Para preparar a versão de colher, basta deixar o brigadeiro menos tempo no fogo ou acrescentar creme de leite para obter uma consistência mais cremosa.

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Já as versões sem glúten e sem lactose podem levar biscoitos sem glúten e alternativas vegetais ao leite condensado tradicional. Entre as variações mais conhecidas estão as versões de leite Ninho, pistache, chocolate branco e Oreo.

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