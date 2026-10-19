Estilo de Vida Rolinho primavera: conheça a origem, as curiosidades e aprenda a preparar essa delícia oriental em casa O rolinho primavera tem origem na China, onde é conhecido como chun juan. Seu nome está associado à chegada da primavera, época em que tradicionalmente eram preparados alimentos com vegetais frescos. Com o tempo, tornou-se popular em diferentes partes do mundo. Por Flipar

imagem gerada por i.a