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Rolinho primavera: conheça a origem, as curiosidades e aprenda a preparar essa delícia oriental em casa

O rolinho primavera tem origem na China, onde é conhecido como chun juan. Seu nome está associado à chegada da primavera, época em que tradicionalmente eram preparados alimentos com vegetais frescos. Com o tempo, tornou-se popular em diferentes partes do mundo.

Por Flipar
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O quitute é formado por uma massa fina que envolve recheios variados, geralmente preparados com legumes, carnes ou camarões. Na versão frita, apresenta uma casquinha dourada e crocante, que contrasta com a textura macia e suculenta do recheio

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Além da China, o rolinho primavera é bastante apreciado em países como Vietnã, Tailândia e Filipinas, embora existam diferenças entre as receitas. A combinação de praticidade, sabor e versatilidade ajuda a explicar sua popularidade também em restaurantes asiáticos no Brasil.

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O valor nutricional depende dos ingredientes e do modo de preparo. Recheios com repolho, cenoura e outros vegetais fornecem fibras, vitaminas e minerais. Versões com carne, frango ou camarão também oferecem proteínas, enquanto a fritura aumenta a quantidade de gordura e calorias.

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Para preparar cerca de oito unidades, separe oito folhas de massa própria para rolinho primavera, duas xícaras de repolho fatiado, uma cenoura ralada, meia cebola e uma colher de molho de soja (shoyu). Tenha também óleo para refogar e fritar.

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Refogue a cebola em um fio de óleo e acrescente o repolho e a cenoura. Mexa por alguns minutos, até os vegetais ficarem levemente macios, mas ainda firmes. Tempere com shoyu, deixe o excesso de líquido evaporar e espere o recheio esfriar antes de montar.

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Coloque uma porção do recheio no centro de cada folha de massa, posicionada como um losango. Dobre a ponta inferior sobre o recheio, feche as laterais e enrole até formar um cilindro. Sele a extremidade com uma mistura de farinha de trigo e água.

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Frite os rolinhos em óleo aquecido a aproximadamente 175°C, até ficarem dourados e crocantes. Retire e deixe escorrer sobre uma grade ou papel absorvente. Sirva ainda quente, acompanhado de molho agridoce. Para uma versão com menos gordura, também é possível assá-los.

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