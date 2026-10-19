Estilo de Vida

Cabine com telefone sem linha foi criada no Japão para ajudar pessoas no luto

A ideia de criar um espaço simbólico para conversar com pessoas que já morreram nasceu no Japão e atravessou fronteiras. O chamado 'telefone do vento', criado por Itaru Sasaki em 2010, inspirou centenas de iniciativas semelhantes e hoje está presente em diversas partes do mundo.

Por Flipar
Wikimedia Commons/Nils H Altner

A história também chegou ao cinema e inspirou o filme argentino 'Risa e o Telefone do Vento', de 2025, dirigido por Juan Cabral e lançado recentemente nas plataformas de streaming. A produção amplia o alcance simbólico dessa ideia ao levar para as telas uma narrativa sobre memória, ausência e despedida.

Divulgação

Segundo o site 'My Wind Phone', que reúne informações sobre essas instalações, existem pelo menos 615 cabines desse tipo, sendo 428 nos Estados Unidos, 129 no Canadá e outras 58 em diferentes países. Apesar da aparência de um telefone convencional, o aparelho não possui ligação com nenhuma rede telefônica.

Wikimedia Commons/Matthew.kowal

O propósito da instalação é oferecer um ambiente de acolhimento para que pessoas enlutadas possam dizer aquilo que nunca conseguiram expressar a familiares e amigos que morreram. A cabine original, chamada de 'Kaze no Denwa', fica na cidade de ?tsuchi, na província japonesa de Iwate, onde se transformou em um local de reflexão e homenagens.

Divulgação/Youtube/Reuters

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