Snoop Dogg completa 55 anos: conheça a trajetória do rapper

A aproximação com a música começou ainda na juventude, quando o artista passou a fazer rimas e apresentações para amigos. O apelido Snoop surgiu na infância, dado por sua mãe, Beverly Tate, que o associava ao personagem dos quadrinhos. No início dos anos 1990, suas gravações chegaram ao produtor Dr. Dre, que reconheceu seu potencial e o convidou para participar de seu trabalho solo. A colaboração em “Deep Cover”, lançada em 1992, marcou uma das primeiras aparições de Snoop no cenário musical pro
A parceria ganhou ainda mais projeção com “The Chronic”, álbum de estreia de Dr. Dre, lançado em 1992. Snoop participou de diversas faixas do disco, que ajudou a popularizar o G-funk, vertente do hip-hop caracterizada por linhas de baixo marcantes, sintetizadores e influências do funk. O desempenho chamou a atenção do público e da indústria fonográfica, abrindo caminho para o primeiro álbum solo do rapper. Contratado pela gravadora Death Row Records, ele se tornou uma das principais apostas do s
Lançado em novembro de 1993, “Doggystyle” alcançou o primeiro lugar da Billboard 200, parada de álbuns dos Estados Unidos, e estabeleceu um recorde para um disco de estreia de rap. O trabalho apresentou sucessos como “Who Am I? (What’s My Name?)” e “Gin and Juice”, que ajudaram a definir a identidade musical do artista. A combinação entre narrativas sobre a vida nas ruas, humor e um estilo vocal inconfundível ampliou sua popularidade. O álbum também se tornou uma referência para o desenvolviment
Em 1996, Snoop lançou “Tha Doggfather”, seu segundo álbum de estúdio, em um período marcado por mudanças na cena do hip-hop e pela morte de Tupac Shakur, seu colega de gravadora. No ano anterior, o rapper havia sido acusado de homicídio em um caso relacionado à morte de um homem durante um confronto envolvendo seu segurança. Em 1996, ele foi absolvido das acusações. No ano seguinte, deixou a Death Row e, em 1998, lançou “Da Game Is to Be Sold, Not to Be Told” pela No Limit Records, iniciando uma
Nos anos 2000, o músico demonstrou capacidade de transitar entre diferentes sonoridades e públicos. O álbum “Paid tha Cost to Be da Boss”, de 2002, reforçou essa fase de transformação, enquanto “R&G (Rhythm & Gangsta): The Masterpiece”, lançado em 2004, trouxe “Drop It Like It’s Hot”, parceria com Pharrell Williams que se tornou um de seus maiores sucessos comerciais. Em 2003, ele também participou de “Beautiful”, outra colaboração de destaque com Pharrell. Paralelamente, ampliou sua presença no
A disposição para experimentar novos caminhos ficou evidente em 2012, quando adotou temporariamente o nome Snoop Lion e lançou “Reincarnated”, álbum inspirado no reggae. Em 2018, apresentou “Bible of Love”, projeto voltado à música gospel, demonstrando interesse por outras tradições musicais. Fora da discografia, consolidou sua imagem como figura do entretenimento, com participações em filmes, programas de televisão e iniciativas empresariais. Sua personalidade descontraída e suas aparições públ
Em 2022, Snoop voltou a ocupar o centro das atenções da indústria ao adquirir os direitos da marca Death Row Records, gravadora que marcou o início de sua trajetória. Dois anos depois, reuniu-se novamente com Dr. Dre no álbum “Missionary”, lançado em dezembro de 2024. Em 2025, apresentou “Iz It a Crime?”, dando continuidade a uma discografia que atravessa diferentes gerações do hip-hop.