Animais Bubbles: conheça a trajetória do chimpanzé de Michael Jackson, da fama à vida em um santuário Michael Jackson, o “Rei do Pop”, teve como animal de estimação o chimpanzé Bubbles, que se tornou presença constante em sua vida durante os anos de maior fama. O animal acompanhava o cantor em viagens e compromissos profissionais, além de lhe fazer companhia na rotina pessoal. A relação despertou a atenção da imprensa internacional e reforçou a imagem excêntrica do artista. Por Flipar

Reprodução do Instagram @michaeljackson