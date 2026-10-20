Galeria Raja Ampat: paraíso da Indonésia abriga um dos ecossistemas marinhos mais ricos do planeta Considerado um dos lugares mais extraordinários do planeta na biodiversidade marinha, Raja Ampat, na Indonésia, tem paisagens tropicais preservadas . O arquipélago fica na província de Papua Ocidental, próximo à ilha da Nova Guiné, e reúne cerca de 1.500 pequenas ilhas, ilhotas rochosas e bancos de areia espalhados sobre águas cristalinas de tons azul-turquesa. O nome Raja Ampat significa “Quatro Reis” e faz referência às quatro principais ilhas da região: Waigeo, Misool, Salawati e Batanta. V Por Flipar

Simon Spring/Unsplash