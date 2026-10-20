Estilo de Vida Kvæfjordkake: conheça o bolo norueguês que ganhou fama de ser o melhor do mundo Na Noruega, um bolo tradicional conquistou tanta popularidade que passou a ser conhecido como o melhor do mundo. Chamado Kvæfjordkake, o doce combina diferentes texturas e sabores, tornando-se um dos símbolos da confeitaria do país. Por Flipar

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