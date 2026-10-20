Estilo de Vida

Kvæfjordkake: conheça o bolo norueguês que ganhou fama de ser o melhor do mundo

Na Noruega, um bolo tradicional conquistou tanta popularidade que passou a ser conhecido como o melhor do mundo. Chamado Kvæfjordkake, o doce combina diferentes texturas e sabores, tornando-se um dos símbolos da confeitaria do país.

Por Flipar
Imagem gerada por i.a

Com camadas de massa, merengue, amêndoas e creme, a sobremesa tem uma história que remonta à década de 1930. Conheça a origem e as curiosidades dessa especialidade norueguesa.

Imagem gerada por i.a

O Kvæfjordkake surgiu na região de Kvæfjord, no norte da Noruega, e ganhou popularidade ao longo do século XX. Seu nome faz referência ao município onde a receita se tornou uma tradição da confeitaria local.

BishkekRocks wikimedia commons

A história do bolo está ligada a Hulda Ottestad, proprietária de um café na cidade norueguesa de Harstad. Na década de 1930, ela adaptou uma receita de origem dinamarquesa, que acabou se transformando no famoso Kvæfjordkake.

Clemensfranz wikimedia commons

A sobremesa também é chamada de Verdens beste, expressão norueguesa que significa “o melhor do mundo”. O apelido ganhou ainda mais força em 2002, quando o doce venceu uma votação popular para escolher o bolo nacional da Noruega.

Kjetil Ree wikimedia commons

Uma das características mais marcantes do Kvæfjordkake é a mistura de camadas macias e crocantes. A massa amanteigada recebe uma cobertura de merengue com amêndoas, enquanto o recheio cremoso equilibra os sabores.

Imagem gerada por i.a

Ao contrário de muitos bolos tradicionais, a massa e o merengue são levados ao forno juntos. Durante o cozimento, a cobertura adquire uma superfície levemente dourada, enquanto as amêndoas acrescentam sabor e crocância.

Imagem gerada por i.a

O recheio costuma combinar creme de baunilha com chantilly, formando uma mistura leve e delicada. Depois de assada e resfriada, a base é dividida em duas partes, que são sobrepostas com o creme entre elas.

Imagem gerada por i.a

O Kvæfjordkake é servido em aniversários, reuniões familiares, festas e outras celebrações na Noruega. Também aparece em cafés e confeitarias, sendo uma sobremesa bastante associada a momentos especiais.

Imagem gerada por i.a

Embora seja bastante associado a festas e comemorações, o Kvæfjordkake também pode ser saboreado em ocasiões mais informais, acompanhando um café da tarde ou encontros entre amigos e familiares. Presente em casas, cafés e confeitarias da Noruega, o bolo mantém viva uma tradição de quase um século.

Imagem gerada por i.a

Veja Mais