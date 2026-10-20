Letícia Spiller estreia como dubladora em nova animação da Disney

Segundo a sinopse oficial, o filme acompanha Billie, uma adolescente impulsiva e incomum que descobre ter habilidades mágicas. A novidade leva a jovem e sua mãe a uma aventura repleta de ação e magia para além dos subúrbios, até Hexe, um vasto reino de bruxas. Durante a jornada, Billie desvenda mistérios de sua família que podem mudar para sempre o mundo mágico.
Dirigida por Jason Hand, a animação estreia nos cinemas brasileiros em 26 de novembro. Na versão nacional, Letícia Spiller dará voz à Rainha Celeste, poderosa soberana das bruxas e principal antagonista da trama, interpretada por Jodie Foster na versão original em inglês.
Nascida em 19 de junho de 1973, no Rio de Janeiro, Letícia Pena Spiller teve seu primeiro contato com o teatro aos 12 anos, quando estudava no Colégio Sagrado Coração de Maria. Mais tarde, frequentou o curso de O Tablado e participou de grupos teatrais cariocas.
A atriz estreou na televisão em 1989, como integrante do grupo de paquitas do “Xou da Xuxa”, programa da TV Globo. Depois, ingressou na oficina de atores da emissora e participou de quadros do humorístico “Os Trapalhões”. Sua estreia em novelas aconteceu em 1992, com a personagem Debbie, em “Despedida de Solteiro”
Seu primeiro papel como protagonista foi Babalu, na novela “Quatro por Quatro”, escrita por Carlos Lombardi e exibida entre 1994 e 1995. Pela atuação, Letícia Spiller recebeu o Prêmio Contigo! de Melhor Atriz. Em 1999, voltou à televisão como a vilã Maria Regina, na novela “Suave Veneno”.
Ao longo da carreira, a atriz participou de diversas novelas, como “Duas Caras”, “Viver a Vida”, “I Love Paraisópolis”, “O Sétimo Guardião”, “Malhação”, “Boogie Oogie” e “Joia Rara”. Após “O Sétimo Guardião”, ficou sete anos afastada do gênero e retornou à teledramaturgia em 2026, no papel de Janete em “Coração Acelerado”, trama das 19h da Globo.
Durante o período longe das novelas, Letícia Spiller atuou em filmes e produções para plataformas de streaming, como “História Delas” e “Inexplicável”. A atriz é mãe de Pedro Novaes, também ator, fruto de seu relacionamento com Marcello Novaes, e de Stella, filha do diretor Lucas Loureiro.