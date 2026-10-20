Celebridades e TV Letícia Spiller estreia como dubladora em nova animação da Disney Letícia Spiller fará sua estreia como dubladora em “Enfeitiçadas: Bem-vindos a Hexe”, nova animação da Disney. O anúncio foi feito em 15 de outubro de 2026, durante o Baile de Halloween da Sephora. Na ocasião, a atriz também apareceu caracterizada como sua personagem no longa, com figurino assinado pela estilista Rita Lazzarotti e confeccionado por Helô Rocha. Por Flipar

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