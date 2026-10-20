Educação Polícia investiga morte de reitor da PUC-PR durante visita guiada nos Estados Unidos; ele teria sido atingido por objeto arrancado pelo vento O complexo arquitetônico Taliesin West, localizado em Scottsdale, no estado do Arizona, nos Estados Unidos, suspendeu as visitas por tempo indeterminado após um acidente fatal que vitimou o reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), Rogério Renato Mateucci, de 55 anos. Por Flipar

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