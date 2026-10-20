Polícia investiga morte de reitor da PUC-PR durante visita guiada nos Estados Unidos; ele teria sido atingido por objeto arrancado pelo vento

O educador estava no país norte-americano para participar de um compromisso profissional na Universidade do Arizona quando visitou o espaço no dia 16 de outubro. Durante o passeio guiado, segundo a polícia local, uma peça de acrílico se desprendeu do telhado em razão dos ventos fortes e atingiu sua cabeça.
O Taliesin West foi criado em 1937 pelo arquiteto Frank Lloyd Wright como residência de inverno, estúdio e escola de arquitetura. Construído com materiais encontrados na região e integrado à paisagem desértica, o conjunto histórico já foi reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco e Marco Histórico Nacional dos Estados Unidos.