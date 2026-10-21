James Spader revela perguntas frequentes sobre possível retorno de Ultron

“Não posso dizer quantas pessoas se aproximam de você quando é ator e participou de um dos filmes da Marvel. As pessoas vinham falar comigo na rua e diziam: ‘Então, me conte. Você pode me dizer. Vai estar em...’, e mencionavam um filme de que eu nunca tinha ouvido falar. E continuam fazendo isso até hoje, nesta turnê de imprensa. Elas perguntam: ‘Ultron aparece em Doutor Destino?’”, contou o ator.
Spader interpretou Ultron em “Vingadores: Era de Ultron”, lançado em 2015 sob a direção de Joss Whedon. Para dar vida ao robô, que planeja destruir a humanidade como forma de vingança contra Tony Stark, o ator utilizou um traje de captura de movimentos. O filme arrecadou cerca de 1,4 bilhão de dólares nas bilheterias mundiais.
O ator volta ao papel em “VisionQuest”, série do Disney+ criada por Terry Matalas, na qual Ultron aparece em forma humana por decisão da produção, que buscou reduzir os custos com efeitos visuais. A série estreou em 13 de outubro de 2026 na plataforma de streaming e acompanha Visão, papel de Paul Bettany, em sua jornada para descobrir quem é de verdade.
Nascido em 7 de fevereiro de 1960, em Boston, nos Estados Unidos, James Spader começou a ganhar destaque no cinema durante a década de 1980, com filmes como “A Garota de Rosa-Shocking”, no papel de Steff McKee, e “Abaixo de Zero”, de 1987. Em 1989, protagonizou “Sexo, Mentiras e Videotape”, dirigido por Steven Soderbergh, que venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes e rendeu ao ator o prêmio de Melhor Ator no evento.
Na televisão, Spader interpretou o advogado Alan Shore e conquistou três prêmios Emmy. O primeiro veio em 2004, na categoria de Melhor Ator em Série Dramática, por “O Desafio”. Depois, venceu novamente em 2005 e 2007, pela mesma interpretação em “Justiça Sem Limites”, série exibida entre 2004 e 2008 que deu continuidade à trajetória do personagem.
Outro papel marcante de sua carreira foi o do criminoso Raymond Reddington em “Lista Negra”. A série teve dez temporadas e permaneceu no ar entre 2013 e 2023. Por sua atuação, Spader recebeu duas indicações ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Ator em Série de Drama.
Entre os outros títulos que fazem parte da sua filmografia estão “The Office”, “Stargate: A Chave para o Futuro da Humanidade”, “Secretária”, “Lincoln”, “Wall Street: Poder e Cobiça”, “Loucos de Paixão”, “Crash: Estranhos Prazeres”, “Acerto de Contas”, “Perseguição Implacável” e “Dívida de Honra”, além de diversas outras produções para o cinema e a televisão.