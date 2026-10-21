Paul Bettany: Sucesso de “VisionQuest” e casamento com Jennifer Connelly

Na trama, Visão tenta descobrir sua verdadeira identidade após escapar de pessoas que pretendiam transformá-lo em uma arma. Quando uma recompensa é oferecida por sua captura, ele precisa fugir e conta com a ajuda de Thomas Shepard, um adolescente que pode ser a reencarnação de seu filho.
Paul Bettany interpreta Visão desde “Vingadores: Era de Ultron”, de 2015, mas também é conhecido por filmes como “Coração de Cavaleiro”, “Mestre dos Mares: O Lado Mais Distante do Mundo”, “Dogville” e “O Código Da Vinci”. O que muitos espectadores talvez não saibam é que o ator é casado com Jennifer Connelly.
Bettany e Connelly se conheceram nos bastidores de “Uma Mente Brilhante”, dirigido por Ron Howard e lançado em 2001. No filme, ele interpretou Charles Herman, colega de quarto imaginário do matemático John Nash, vivido por Russell Crowe, enquanto ela deu vida a Alicia Nash, esposa do protagonista.
Na época, os dois não contracenaram juntos e estavam em relacionamentos com outras pessoas. Bettany, no entanto, já nutria uma paixão por Connelly desde a adolescência, quando assistiu a “Labirinto: A Magia do Tempo”, filme de 1986 protagonizado pela atriz.
O atentado de 11 de setembro de 2001, de certa forma, mudou a relação deles. Bettany estava na Itália quando soube dos ataques em Nova York, cidade onde Connelly vivia, e percebeu a intensidade de seus sentimentos por ela. Segundo relatos, o ator tentou entrar em contato com a atriz durante dois dias e, assim que conseguiu falar com ela, a pediu em casamento.
O casal se casou em 1º de janeiro de 2003, na Escócia, e teve dois filhos juntos. Connelly também tem um filho de um relacionamento anterior. Anos depois, os dois voltaram a trabalhar juntos em “Criação”, cinebiografia de Charles Darwin lançada em 2009, na qual Bettany interpretou o naturalista e Connelly viveu Emma Darwin, sua esposa.
Em 2014, os atores dividiram novamente os créditos em “Viver sem Endereço”, filme que marcou a estreia de Bettany como diretor e que ele também escreveu. Na produção, Connelly interpreta uma mulher em situação de rua e dependente de heroína em Nova York. Anthony Mackie também faz parte do elenco do filme.