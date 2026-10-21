Jeff Daniels é confirmado em “Bannerman”, nova série da AMC e da Netflix

Primeira produção do acordo de coprodução entre a AMC Studios e a Netflix, “Bannerman” estreará na AMC nos Estados Unidos e no Canadá, com lançamento na Netflix desses dois países 90 dias após o fim da temporada. Na Austrália, na Nova Zelândia e na Espanha, as empresas lançarão os episódios simultaneamente, enquanto a Netflix terá exclusividade nos demais mercados.
A série adapta a série literária “Bannerman”, de John R. Maxim, composta por cinco livros. O primeiro, “The Bannerman Solution”, foi lançado em 1989 e deu origem a outras quatro obras: “The Bannerman Effect”, “Bannerman’s Law”, “Bannerman’s Promise” e “Bannerman’s Ghosts”. A AMC Networks adquiriu os direitos de adaptação dos livros em janeiro de 2023.
No primeiro volume, Paul Bannerman, antes considerado a arma mais letal do país, passa a ser visto pelo governo americano como uma ameaça capaz de comprometer de forma irreparável a frágil estrutura de inteligência dos Estados Unidos. Diante desse risco, as autoridades decidem eliminar Bannerman e seus homens.
Para colocar o plano em prática, Bannerman é atraído para Westport, em Connecticut, uma cidade de minivans, trens suburbanos e assassinatos, onde os ex-agentes mais perigosos do país foram aposentados. A intenção é eliminar o grupo discretamente, mas Bannerman tem outros planos.
Jeff Daniels cresceu em Chelsea, no estado de Michigan, onde fundou a companhia teatral Purple Rose Theatre Company em 1991. Ele estudou na Central Michigan University e, mais tarde, integrou a companhia Circle Repertory Company, em Nova York, onde atuou em montagens de peças do dramaturgo Lanford Wilson.
No cinema, Daniels atuou em “Laços de Ternura”, “A Lula e a Baleia”, “Aracnofobia”, “A Rosa Púrpura do Cairo”, dirigido por Woody Allen, “Débi e Lóide: Dois Idiotas em Apuros”, ao lado de Jim Carrey, “As Horas”, “Looper: Assassinos do Futuro” e “Perdido em Marte”, entre outros.
Na televisão, Daniels interpretou o apresentador Will McAvoy em “The Newsroom”, série da HBO exibida entre 2012 e 2014, papel pelo qual ganhou o Emmy de Melhor Ator em Série Dramática, em 2013. Em 2018, o ator conquistou outro Emmy, desta vez como Melhor Ator Coadjuvante, por sua atuação na minissérie “Godless”, da Netflix.