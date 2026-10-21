Jeff Daniels é confirmado em “Bannerman”, nova série da AMC e da Netflix

Primeira produção do acordo de coprodução entre a AMC Studios e a Netflix, “Bannerman” estreará na AMC nos Estados Unidos e no Canadá, com lançamento na Netflix desses dois países 90 dias após o fim da temporada. Na Austrália, na Nova Zelândia e na Espanha, as empresas lançarão os episódios simultaneamente, enquanto a Netflix terá exclusividade nos demais mercados.