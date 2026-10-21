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Geraldo Azevedo canta ‘Dia Branco’ e emociona Caetano Veloso em Copacabana

A interpretação de “Dia Branco” por Geraldo Azevedo foi um dos momentos marcantes do Ato Musical pela Democracia, realizado em 18 de outubro, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Enquanto o pernambucano cantava a composição, Caetano Veloso, presente no evento, não conteve a emoção. O episódio foi registrado em vídeo e ganhou repercussão depois que o próprio Caetano divulgou as imagens nas redes sociais, chamando a atenção para a relação de amizade entre os dois artistas.

Por Flipar
Reprodução/Instagram @caetanoveloso

Ao publicar as imagens, Caetano destacou a amizade entre os dois artistas e relembrou as prisões que ambos sofreram durante a ditadura militar brasileira. “Nossa democracia sempre precisou e ainda precisa da sua voz!”, escreveu o músico, ressaltando a importância da participação de Geraldo Azevedo na defesa dos valores democráticos. A manifestação reuniu artistas de diferentes gerações e transformou a música em instrumento de expressão política e de memória histórica às vésperas do segundo turno

Reprodução/Instagram @caetanoveloso

Nascido em 11 de janeiro de 1945, em Petrolina, Pernambuco, Geraldo Azevedo teve contato com a música desde pequeno. Seu primeiro violão foi feito artesanalmente pelo pai, José Amorim, quando o menino tinha cerca de cinco anos. A mãe, conhecida como dona Nenzinha, era professora e incentivava atividades musicais e culturais no ambiente familiar. As referências da infância, somadas à convivência com as tradições do sertão, contribuíram para a formação de um artista que levaria elementos regionais

Marcelo Ribeiro/Divulgação

Na década de 1960, Geraldo mudou-se para Recife, onde ampliou suas experiências musicais e passou a se apresentar em ambientes universitários. Mais tarde, seguiu para o Rio de Janeiro, trabalhou como instrumentista e integrou o Quarteto Livre (foto), grupo que acompanhou Geraldo Vandré. Nesse período, aproximou-se de artistas e movimentos culturais que questionavam a repressão política. Sua trajetória foi profundamente afetada pela ditadura militar. Ele foi preso em 1969 e sofreu tortura, experi

Raiodasilibrina/Wikimedia Commons

A parceria com Alceu Valença representou um passo importante na consolidação de seu nome na música brasileira. Os dois artistas desenvolveram composições e apresentações que aproximavam sonoridades nordestinas de outras influências musicais. Em 1972, lançaram o álbum “Geraldo Azevedo e Alceu Valença”, conhecido como “Quadrafônico”, ampliando a presença da dupla no cenário nacional. Paralelamente, Geraldo trabalhou com trilhas sonoras e participou do filme “A Noite do Espantalho”, de 1974, com di

Reprodução

Em 1977, Geraldo lançou seu primeiro disco solo, que reuniu composições como “Caravana” e “Barcarola do São Francisco”. Dois anos depois, apresentou “Bicho de Sete Cabeças”, álbum que consolidou sua identidade como compositor e instrumentista. A obra trouxe músicas que permaneceram no repertório de seus shows, entre elas “Táxi Lunar”, parceria com Alceu Valença e Zé Ramalho. Com uma sonoridade que combina referências regionais e arranjos contemporâneos, o pernambucano conquistou espaço entre os

Prefeitura de Olinda/Wikimedia Commons

A década de 1980 trouxe alguns dos maiores sucessos de Geraldo Azevedo, entre eles “Dia Branco”, composto com Renato Rocha, e “Dona da Minha Cabeça”. Lançada em 1981, “Dia Branco” tornou-se uma de suas canções mais populares, atravessando gerações com sua temática romântica. O artista também participou do projeto “Cantoria”, ao lado de Elomar, Xangai e Vital Farias, valorizando a tradição musical nordestina. Ao longo desse período, ampliou sua discografia e fortaleceu a presença do violão como e

Raiodasilibrina/Wikimedia Commons

Ao longo dos anos 2000, o cantor continuou lançando trabalhos e percorrendo o país com diferentes formatos de espetáculo. Em 2011, apresentou “Salve São Francisco”, projeto dedicado ao rio que atravessa sua região de origem e reúne músicas e participações de outros artistas. Mais recentemente, Geraldo Azevedo voltou a dividir o palco com Chico César na turnê “Violivoz”, lançada em 2021, que reuniu repertórios e histórias de dois compositores nordestinos. Em 2023, recebeu homenagem no Carnaval do

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