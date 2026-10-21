Entretenimento Geraldo Azevedo canta ‘Dia Branco’ e emociona Caetano Veloso em Copacabana A interpretação de “Dia Branco” por Geraldo Azevedo foi um dos momentos marcantes do Ato Musical pela Democracia, realizado em 18 de outubro, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Enquanto o pernambucano cantava a composição, Caetano Veloso, presente no evento, não conteve a emoção. O episódio foi registrado em vídeo e ganhou repercussão depois que o próprio Caetano divulgou as imagens nas redes sociais, chamando a atenção para a relação de amizade entre os dois artistas. Por Flipar

Reprodução/Instagram @caetanoveloso