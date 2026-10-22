Celebridades e TV Giulia Gam revela efeitos de excesso de medicação e fala em renascimento A atriz Giulia Gam relatou ter passado por um período de uso excessivo de medicamentos durante um tratamento psiquiátrico. Em entrevista ao videocast “Conversa vai, conversa vem”, do jornal “O Globo”, ela afirmou que a combinação de remédios provocava sonolência intensa e dificultava a compreensão das próprias emoções. Segundo ela, os efeitos chegaram a comprometer sua percepção de si mesma e sua autonomia. “Fui excessivamente medicada e faço um alerta: a psiquiatria tem que tomar cuidado. Há di Por Flipar

Leandro Menezes/Divulgação