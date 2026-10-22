Galeria Khanom Chan: conheça o doce tailandês de camadas coloridas que simboliza prosperidade Colorido, delicado e cheio de simbolismo, o Khanom Chan é uma sobremesa tradicional da Tailândia que chama a atenção por suas camadas sobrepostas. Preparado com ingredientes como leite de coco, açúcar e diferentes tipos de farinha, o doce combina textura macia e aparência bastante peculiar. Por Flipar

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