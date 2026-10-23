Celebridades e TV Após fim de casamento de 14 anos, Nívea Stelmann faz revelação sobre seus beijos em novelas: ‘Aproveitava’ Nascida em 6 de abril de 1974 em Paraíba do Sul, no interior do Rio de Janeiro, Nívea Stelmann Leôncio venceu um concurso de beleza e iniciou a carreira como modelo aos 16 anos. Sua estreia na televisão foi em 1993, na série 'Família Brasil', da extinta TV Manchete. Por Flipar

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