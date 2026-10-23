Celebridades e TV

Após fim de casamento de 14 anos, Nívea Stelmann faz revelação sobre seus beijos em novelas: ‘Aproveitava’

Nascida em 6 de abril de 1974 em Paraíba do Sul, no interior do Rio de Janeiro, Nívea Stelmann Leôncio venceu um concurso de beleza e iniciou a carreira como modelo aos 16 anos. Sua estreia na televisão foi em 1993, na série 'Família Brasil', da extinta TV Manchete.

Por Flipar
Divulgac?a?o/Globo

Em 2016, participou da produção bíblica 'A Terra Prometida', da TV Record. Seu último trabalho em novelas foi uma participação em 'Verão 90', exibida em 2019 pela TV Globo. Na vida pessoal, Nívea Stelmann foi casada com o ator Mário Frias, com quem teve seu primeiro filho, Miguel.

Divulgação/TV Record

Em 2013, a atriz se casou com o empresário Marcus Rocha, com quem teve a filha Bruna. Desde 2017, a atriz vive nos Estados Unidos, onde passou a priorizar a vida familiar e desenvolveu novas atividades profissionais, inclusive no setor imobiliário. Em 2024, declarou publicamente que pretendia se aposentar da atuação.

Reprodução/Instagram

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