Anitta é confirmada como atração do Grammy Latino 2026

A atriz e produtora Roselyn Sánchez será novamente a responsável por apresentar a cerimônia, função que exercerá pela décima vez. A programação musical também contará com Jorge Drexler, Silvana Estrada, Kany García, Carín León, Mon Laferte, Vivir Quintana, Rawayana, Elena Rose, Xavi e a Banda Los Recoditos. Os organizadores ainda poderão anunciar novas atrações.
Além de subir ao palco, Anitta concorre a dois gramofones dourados com o álbum “EQUILIBRIVM”, lançado em abril de 2026. A cantora disputa as categorias Álbum do Ano e Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. Na principal categoria da noite, ela enfrenta nomes como Rosalía, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Mon Laferte, Carín León e Rawayana.
Anitta ainda não venceu o Grammy Latino e, antes da edição de 2026, acumulava dez indicações à premiação. Sua primeira indicação ocorreu em 2014, na categoria Melhor Canção Brasileira, por “Zen”. Em novembro daquele ano, a cantora também se apresentou na cerimônia e se tornou a brasileira mais jovem a subir ao palco do evento. Já em 2022, concorreu na categoria Gravação do Ano com “Envolver”.
No Grammy Awards, uma das premiações de maior prestígio da indústria fonográfica mundial, Anitta recebeu duas indicações. A primeira aconteceu em 2023, na categoria Artista Revelação, cujo prêmio ficou com Samara Joy. A segunda veio em 2025, quando o álbum “Funk Generation” concorreu a Melhor Álbum de Pop Latino, categoria vencida por Shakira.
Em outras premiações norte-americanas, Anitta conquistou três vezes o troféu de Melhor Clipe de Música Latina no MTV Video Music Awards (VMA): em 2022, com “Envolver”; em 2023, com “Funk Rave”; e em 2024, com “Mil Veces”. Com a primeira vitória, tornou-se a primeira brasileira a receber um prêmio no VMA e também a primeira artista do país a se apresentar sozinha no palco da cerimônia, realizada em Nova Jersey.
Em novembro de 2022, Anitta venceu a categoria Melhor Artista Feminina Latina no American Music Awards, em cerimônia realizada no Microsoft Theater, em Los Angeles. Com a conquista, tornou-se a primeira brasileira a receber uma estatueta da premiação. A cantora também foi indicada ao Billboard Latin Music Awards em 2019 e 2022.
Anitta, cujo nome de batismo é Larissa de Macedo Machado, nasceu em 30 de março de 1993, em Honório Gurgel, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. A cantora chamou a atenção do DJ Batutinha depois de publicar um vídeo em que interpretava “Soltinha” e ganhou projeção nacional com o sucesso “Show das Poderosas”. Desde então, emplacou diversos hits nas paradas brasileiras e construiu uma carreira de destaque no cenário internacional.