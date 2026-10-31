Celebridades e TV Selton Mello atuará em suspense protagonizado por Viola Davis A carreira internacional de Selton Mello terá mais um capítulo com a entrada do brasileiro em uma produção protagonizada por uma das principais atrizes de Hollywood. Ele fará parte de “Ascent”, série de suspense que será lançada pelo Paramount+ e terá Viola Davis no papel principal. O anúncio foi feito em 29 de outubro, dois anos após o ator conquistar reconhecimento internacional com “Ainda Estou Aqui” (2024). A produção é assinada por John Logan, profissional que acumula três indicações ao Osc Por Flipar

Cintas Perdidas/Wikimedia Commons