Barbearia de Brasília é clássico com visual renovado

Criada em 1971, uma das primeiras barbearias de Brasília, mantém-se com tradição e contando a história da cidade. Localizada na 709 Norte, a Barbearia Onofre é um marco clássico da capital. O estabelecimento tem em sua cartela de clientes ministros, jornalistas ilustres e até mesmo o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Uma das primeiras barbearias da Asa Norte, é a prova viva de que é possível honrar as raízes do passado e, ao mesmo tempo, adaptar-se às exigências do mercado atual.

A história da barbearia se cruza com a de Brasília: de lutas e resistências daqueles que vieram em busca de um sonho. Entre muitos que vieram para a capital com esse objeto, Onofre Bezerra da Silva e sua esposa, Domelice de Oliveira Bezerra, deixaram a cidade de Cajazeiras, na Paraíba, à procura de uma oportunidade de construir o futuro.

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O filho, atual dono do estabelecimento, conta como foi a jornada do pai. "Ele se casou com minha mãe e, no dia seguinte, vieram para Brasília no pau de arara. Com eles, vieram minhas tias e tios para tentar uma vida melhor na capital", contou Jorge Bezerra. Seu Onofre aprendeu a cortar cabelo em sua cidade natal, enquanto servia o Exército, e inaugurou a barbearia em um barraco de madeira improvisado nas quadras 703/704 Norte.

A barbearia foi pioneira e viu a Asa Norte se transformar. Nas primeiras décadas, a região era descrita como um "deserto", com ruas de terra, comércio incipiente e quadras ainda vazias. Jorge relembra como foi crescer nessa época e acompanhar a evolução do estabelecimento e da cidade. "Eu vivenciei boa parte dessa evolução enquanto fui crescendo. Não existiam os prédios, as árvores ainda eram mudas. Era uma cidade ainda muito no início, com ruas ainda sem asfalto", comentou.

Ter visto a barbearia nascer e marcar a cidade "é motivo de orgulho", como Jorge mesmo afirma. "É um prazer enorme ver o carinho que a população possui pelo nome e o estabelecimento do meu. É o indicativo que estamos trilhando o caminho certo", disse.

Jorge Bezerra sente orgulho de ver os filhos no negócio da família (foto: Luís Nova/CB/D.A Press)

Legado honrado

Em 2008, após o falecimento do pai, Jorge herdou o legado da barbearia e prometeu que iria oferecer a mesma qualidade de atendimento que o pai tinha com seus clientes. "Eu tinha que assumir esse legado deixado pelo meu pai. É uma honra dar continuidade ao que meu pai começou lá atrás e também de marcar Brasília com esse legado", afirmou.

Além do CNPJ, Jorge também herdou os clientes e o bom atendimento que seu pai prestava. Atualmente, a barbearia atende quase a quinta geração de clientes, um processo que iniciou com avós e segue até os bisnetos. "Estamos quase completando a árvore genealógica dessas famílias. Eu torço muito para que a gente consiga atender ainda mais gerações", acrescentou.

Muito mais do que um espaço para retocar o visual, a Barbearia do Onofre é um ponto de encontro entre passado, presente e futuro. "Muitos clientes da época em que meu pai ainda cortava cabelo, chegam aqui e ficam contando histórias daquela época", contou Jorge.

A relação dos clientes com a barbearia são laços que ficam marcados por muitos anos. O atual dono conta que muitos clientes chegam a ficar anos fora do Brasil e, quando voltam, a Barbearia do Onofre é a primeira parada. "Muita gente chega aqui e fica muito feliz quando vê que a barbearia ainda continua aberta. É uma satisfação enorme", disse.

Geração Z

Além dos clientes, a gestão da barbearia também está passando de geração em geração. Iniciada por seu pai, hoje os filhos de Jorge são responsáveis por cuidar das redes sociais do estabelecimento. "Como não domino muito esse mundo da tecnologia, eles me ajudam nisso. O novo passo da caminhada teve início ainda na pré-adolescência dos filhos. Jorge brinca que, no início, foi difícil pelo imediatismo dos jovens. "Eles não possuíam essa visão holística de todo o cenário que, apesar de precisar de mudanças, eles queriam mudar tudo ao mesmo tempo", brincou. Com o passar dos anos, as ideias foram afunilando e as três cabeças começaram a pensar juntas. "Hoje, eles me escutam mais e eu também. Eles sugerem as mudanças e eu vou implementando aos poucos", garantiu.





O ambiente familiar e o legado de Onofre fazem parte da gestão independentemente do tempo que passa. Inclusive, um dos planos de Jorge é transformar a barbearia em um estabelecimento centenário, como algumas barbearias de fora de Brasília. Para isso, ele aposta na mistura do clássico com o moderno. "Temos muitos jovens que frequentam a barbearia. Então, temos que oferecer opções de cortes mais clássicos e cortes para juventude, como o degradê, que virou uma moda", revelou.

Para Jorge, estar à frente de um lugar marcante para a capital é reflexo do esforço com unhas e dentes feitos por seu pai. "É muito gratificante ser classificado dessa forma, como um marco da cidade onde nasci e cresci. Infelizmente não nascemos junto com Brasília, mas é muito bom saber que meu pai está vivo nas memórias", finalizou.