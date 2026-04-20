Saiba o que fazer no feriado de 21 de abril em Brasília

Por Beatriz Ocke* — Neste ano, o feriado que celebra o aniversário de Brasília chega com várias opções de lazer, entretenimento e esportes. Durante a terça-feira, 21/4, é possível aproveitar o feriado com programações especiais pelos 66 anos da capital.

Logo cedo, às 5h30, começa a primeira largada da Maratona Brasília 2026, com percurso de 42km. Parte do calendário oficial do Distrito Federal, a corrida atrai atletas de todo o país, na área central da capital. Há também circuitos de 21km, 10km, 5km e 3km. Esses, saindo às 6h e às 6h30, respectivamente.

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O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) promove atividades, com entrada gratuita, que exploram o jeito brasiliense de viver a cidade. Com uma programação planejada para todas as idades, o evento conta com vivências como meditação, oficinas de acrobacias aéreas e apresentações circenses. As atividades ocorrem das 9h às 19h no jardim e área externa do CCBB.

No Zoológico de Brasília, o evento Um Zoo de Diversão, das 9h às 17h. é o programa ideal para as famílias. Com entrada gratuita, a programação envolve brincadeiras, pintura de rosto, pedal kart, espaço kids com brinquedos infláveis e visitas aos animais.

Assim como a capital, o Cine Brasília também completa 66 anos e oferece uma programação gratuita com a mostra “A Cinemateca é Brasileira: Da Comédia ao Drama”. Títulos como “Que Horas Ela Volta?”, de Anna Muylaert, “Saneamento Básico, o Filme”, de Jorge Furtado e “O Menino e o Mundo”, de Alê Abreu, estão entre as 23 obras selecionadas para a ocasião.

*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso