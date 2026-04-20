Desembargador Jair Soares se despede da presidência do TRE-DF

O desembargador Jair Oliveira Soares se despediu, nesta segunda-feira (20/4), da presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), durante sua última sessão plenária à frente da Corte. A ocasião também marcou o encerramento do biênio do desembargador Sérgio Rocha na vice-presidência e na Corregedoria da Casa.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
- Leia também: TJDFT elege lista tríplice para vaga no TRE-DF
Jair Soares soma mais de 50 anos de serviço público.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Após liderar o TRE-DF entre 2024 e 2026, Jair Soares deixa o cargo para assumir, ainda nesta semana, a presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT).
Saiba Mais
- Cidades DF Homem ameaça transeuntes com simulacro de arma de fogo no Gama
- Cidades DF Obituário: 38 funerais nesta segunda-feira (20/4); veja lista
- Cidades DF GDF atende população em situação de rua no Plano Piloto
- Cidades DF Reforma do Estádio Augustinho Lima está em fase final
- Cidades DF Polícia confirma que corpo encontrado em São Sebastião é de adolescente
- Cidades DF Festival começa com oficinas que unem tecnologia e sustentabilidade
Por Vitória Torres
postado em 20/04/2026 19:54