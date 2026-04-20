Desembargador Jair Soares se despede da presidência do TRE-DF

Desembargador possui mais de 50 anos de serviço público - (crédito: Divulgação)

O desembargador Jair Oliveira Soares se despediu, nesta segunda-feira (20/4), da presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), durante sua última sessão plenária à frente da Corte. A ocasião também marcou o encerramento do biênio do desembargador Sérgio Rocha na vice-presidência e na Corregedoria da Casa.

Jair Soares soma mais de 50 anos de serviço público.

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Após liderar o TRE-DF entre 2024 e 2026, Jair Soares deixa o cargo para assumir, ainda nesta semana, a presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT).