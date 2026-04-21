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BRASÍLIA 66 ANOS

Identidade de Brasília: salão de beleza reflete transformação

Referência na capital do país, o salão Red Hair completa 16 anos e consolida a trajetória de sucesso de uma empresária brasiliense que se desenvolveu junto com a cidade

Karine Cavalcanti, proprietária do Red Hair, no Lago Sul: segurança - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Karine Cavalcanti, proprietária do Red Hair, no Lago Sul: segurança - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Há 16 anos, o salão de beleza Red Hair, no Lago Sul, consolidou-se como referência entre brasilienses quando o assunto é cabelo, maquiagem, unhas e outros procedimentos. Comandado pela empresária Karine Cavalcanti, o espaço carrega uma identidade profundamente ligada à capital, assim como a fundadora do empreendimento.

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Nascida e criada em Brasília há 57 anos, Karine destaca suas origens. Filha de pais baianos que migraram para a capital nas primeiras décadas, ela cresceu em meio a um cenário de intensa efervescência cultural. "Foi uma infância e uma juventude muito saudáveis, com muita cultura e música. Peguei a fase da Legião Urbana, um período muito gostoso", relembra.

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No entanto, sua trajetória profissional não começou no mundo da beleza. No princípio, Karine seguiu os passos do pai, advogado, e optou por cursar direito no Centro Universitário de Brasília (Ceub), mas não chegou a seguir carreira na área. Ainda durante a graduação, iniciou sua vida profissional na gravadora Warner Bros., onde atuava na divulgação dos artistas nas rádios e na imprensa local até que, após alguns anos na empresa, Karine passou a atuar na Terracap.

A virada para o empreendedorismo veio apenas em 2009, quando surgiu a oportunidade de abrir um salão de beleza, inicialmente pensado para a filha. À época, a jovem buscava definir sua carreira quando uma proposta inesperada apareceu para a mãe. "Uma equipe de um salão que estava fechando me procurou e perguntou se eu não queria montar um novo espaço", relata Karine.

Segundo ela, como ambas sempre foram apaixonadas pelo universo de moda e beleza, a ideia pareceu promissora. "Ela se empolgou muito", conta. Assim, o primeiro Red Hair foi inaugurado na QI 9 do Lago Sul. No entanto, poucos meses depois, os planos mudaram. "Com seis meses, minha filha decidiu que não queria mais e seguiu para a gastronomia. Foi quando eu pensei: investi muito dinheiro, isso precisa dar certo", afirma.

Conciliando com o trabalho na Terracap, Karine passou a se dedicar ao salão, e foi nesse processo que ela conta ter se apaixonado. Para ela, o diferencial do negócio está no impacto direto na vida das pessoas. "O salão é um lugar onde você vê as pessoas saindo felizes. É um espaço ligado a momentos bons, como viagens, casamentos e eventos. Participar disso é muito gratificante", diz.

Ela também destaca o papel da equipe na construção do sucesso do espaço. "São profissionais que sustentam suas famílias com o trabalho daqui. Muitos chegaram sem experiência e cresceram dentro do salão, se tornaram reconhecidos. Ver essa evolução também é muito gratificante", celebra.

  • Karine Cavalcanti, proprietária do Red Hair, no Lago Sul: segurança
    Karine Cavalcanti, proprietária do Red Hair, no Lago Sul: segurança Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • 16/04/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Aniversário de Brasília, Karine Cavalcanti proprietária do RED HAIR MAKEUP
    16/04/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Aniversário de Brasília, Karine Cavalcanti proprietária do RED HAIR MAKEUP Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • 16/04/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Aniversário de Brasília, Karine Cavalcanti proprietária do RED HAIR MAKEUP
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  • 16/04/2026 Cr..dito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Bras..lia - DF - Anivers..rio de Bras..lia, Karine Cavalcanti propriet..ria do RED HAIR MAKEUP
    16/04/2026 Cr..dito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Bras..lia - DF - Anivers..rio de Bras..lia, Karine Cavalcanti propriet..ria do RED HAIR MAKEUP Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • 16/04/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Aniversário de Brasília, Karine Cavalcanti proprietária do RED HAIR MAKEUP
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    16/04/2026 Cr..dito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Bras..lia - DF - Anivers..rio de Bras..lia, Karine Cavalcanti propriet..ria do RED HAIR MAKEUP Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
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    16/04/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Aniversário de Brasília, Karine Cavalcanti proprietária do RED HAIR MAKEUP Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Mercado promissor

Na avaliação de Karine, o mercado de beleza em Brasília vive um momento bastante promissor. "É uma cidade em que muita coisa acontece. Tem muita festa, muito casamento. A política também movimenta muito. Se a gente observar, praticamente todos os dias há algum evento, uma posse, uma solenidade, alguma coisa acontecendo", constata.

A empresária observa uma crescente valorização dos profissionais, acompanhada de um público exigente. Esse cenário tem impulsionado o aprimoramento constante do setor, com investimentos em qualificação, novas técnicas e melhor estrutura de atendimento.

"A mulher brasiliense é vaidosa. É uma cliente que viaja bastante, que acompanha o que está acontecendo no mundo. Muitas voltam trazendo referências. E recebemos muitos clientes do meio político", pontua Karine, que literalmente faz a cabeça das principais damas da sociedade brasiliense. 

Para a empresária, Brasília teve um papel central tanto em sua trajetória de vida quanto no sucesso do seu negócio. "Me dá uma sensação de segurança. A cidade te abraça. Você mantém relações com pessoas que conhece a vida toda", afirma.

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A rede de contatos construída ao longo dos anos facilitou a consolidação do salão no mercado. "Isso ajudou muito na divulgação. Era 'o salão da Karine'. As pessoas associavam, confiavam", explica.

Além disso, o conhecimento do público local contribuiu diretamente para o desenvolvimento do negócio. "Quando você conhece o cliente, entende melhor o que ele precisa, o que busca. Você entende o estilo de vida, o perfil, para onde ele vai. Isso ajuda a definir o nicho e a forma de atender", destaca. "Brasília acolhe quem trabalha bem. Se você presta um bom serviço, consegue crescer e ter sucesso nas ideias que coloca em prática", completa. 

Quando questionada como se enxerga em relação a Brasília daqui a 10 anos, Karine afirma que pretende continuar com Red Hair e compartilha um outro sonho: criar um um centro de formação profissional. De acordo com ela, a ideia surgiu ao ver inúmeras mulheres que passam por separações e precisam recomeçar aprendendo novos meios de conseguir renda. 

"Poder facilitar esse caminho para outras mulheres seria uma forma de retribuir à cidade o que ela me proporcionou", finaliza. 

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 21/04/2026 04:00
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