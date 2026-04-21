Identidade de Brasília: salão de beleza reflete transformação

Há 16 anos, o salão de beleza Red Hair, no Lago Sul, consolidou-se como referência entre brasilienses quando o assunto é cabelo, maquiagem, unhas e outros procedimentos. Comandado pela empresária Karine Cavalcanti, o espaço carrega uma identidade profundamente ligada à capital, assim como a fundadora do empreendimento.

Nascida e criada em Brasília há 57 anos, Karine destaca suas origens. Filha de pais baianos que migraram para a capital nas primeiras décadas, ela cresceu em meio a um cenário de intensa efervescência cultural. "Foi uma infância e uma juventude muito saudáveis, com muita cultura e música. Peguei a fase da Legião Urbana, um período muito gostoso", relembra.

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No entanto, sua trajetória profissional não começou no mundo da beleza. No princípio, Karine seguiu os passos do pai, advogado, e optou por cursar direito no Centro Universitário de Brasília (Ceub), mas não chegou a seguir carreira na área. Ainda durante a graduação, iniciou sua vida profissional na gravadora Warner Bros., onde atuava na divulgação dos artistas nas rádios e na imprensa local até que, após alguns anos na empresa, Karine passou a atuar na Terracap.

A virada para o empreendedorismo veio apenas em 2009, quando surgiu a oportunidade de abrir um salão de beleza, inicialmente pensado para a filha. À época, a jovem buscava definir sua carreira quando uma proposta inesperada apareceu para a mãe. "Uma equipe de um salão que estava fechando me procurou e perguntou se eu não queria montar um novo espaço", relata Karine.

Segundo ela, como ambas sempre foram apaixonadas pelo universo de moda e beleza, a ideia pareceu promissora. "Ela se empolgou muito", conta. Assim, o primeiro Red Hair foi inaugurado na QI 9 do Lago Sul. No entanto, poucos meses depois, os planos mudaram. "Com seis meses, minha filha decidiu que não queria mais e seguiu para a gastronomia. Foi quando eu pensei: investi muito dinheiro, isso precisa dar certo", afirma.

Conciliando com o trabalho na Terracap, Karine passou a se dedicar ao salão, e foi nesse processo que ela conta ter se apaixonado. Para ela, o diferencial do negócio está no impacto direto na vida das pessoas. "O salão é um lugar onde você vê as pessoas saindo felizes. É um espaço ligado a momentos bons, como viagens, casamentos e eventos. Participar disso é muito gratificante", diz.

Ela também destaca o papel da equipe na construção do sucesso do espaço. "São profissionais que sustentam suas famílias com o trabalho daqui. Muitos chegaram sem experiência e cresceram dentro do salão, se tornaram reconhecidos. Ver essa evolução também é muito gratificante", celebra.

























Mercado promissor

Na avaliação de Karine, o mercado de beleza em Brasília vive um momento bastante promissor. "É uma cidade em que muita coisa acontece. Tem muita festa, muito casamento. A política também movimenta muito. Se a gente observar, praticamente todos os dias há algum evento, uma posse, uma solenidade, alguma coisa acontecendo", constata.

A empresária observa uma crescente valorização dos profissionais, acompanhada de um público exigente. Esse cenário tem impulsionado o aprimoramento constante do setor, com investimentos em qualificação, novas técnicas e melhor estrutura de atendimento.

"A mulher brasiliense é vaidosa. É uma cliente que viaja bastante, que acompanha o que está acontecendo no mundo. Muitas voltam trazendo referências. E recebemos muitos clientes do meio político", pontua Karine, que literalmente faz a cabeça das principais damas da sociedade brasiliense.

Para a empresária, Brasília teve um papel central tanto em sua trajetória de vida quanto no sucesso do seu negócio. "Me dá uma sensação de segurança. A cidade te abraça. Você mantém relações com pessoas que conhece a vida toda", afirma.

A rede de contatos construída ao longo dos anos facilitou a consolidação do salão no mercado. "Isso ajudou muito na divulgação. Era 'o salão da Karine'. As pessoas associavam, confiavam", explica.

Além disso, o conhecimento do público local contribuiu diretamente para o desenvolvimento do negócio. "Quando você conhece o cliente, entende melhor o que ele precisa, o que busca. Você entende o estilo de vida, o perfil, para onde ele vai. Isso ajuda a definir o nicho e a forma de atender", destaca. "Brasília acolhe quem trabalha bem. Se você presta um bom serviço, consegue crescer e ter sucesso nas ideias que coloca em prática", completa.

Quando questionada como se enxerga em relação a Brasília daqui a 10 anos, Karine afirma que pretende continuar com Red Hair e compartilha um outro sonho: criar um um centro de formação profissional. De acordo com ela, a ideia surgiu ao ver inúmeras mulheres que passam por separações e precisam recomeçar aprendendo novos meios de conseguir renda.

"Poder facilitar esse caminho para outras mulheres seria uma forma de retribuir à cidade o que ela me proporcionou", finaliza.