GDF atende população em situação de rua no Plano Piloto

26/03/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Pessoas em situação de vulnerabilidade - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

*Gabriela Cidade

O Governo do Distrito Federal (GDF) ofertará serviços a pessoas em situação de rua instaladas em 25 pontos do Plano Piloto nesta terça (21/4) e quarta-feiras (22/4). Com previsão de início às 9h, a ação envolve a oferta de serviços de saúde, educação e assistência social.

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Será oferecido auxílio excepcional de R$ 600 para quem não possuir condição de pagar aluguel, além de vagas em abrigos, programas de qualificação profissional (como o RenovaDF) e o benefício de deslocamento interestadual.

Ao final da ação, o DF Legal fará o desmonte das estruturas das pessoas em situação de rua, e seus pertences serão transportados ao local regular indicado pelo ocupante. Como último recurso, os objetos serão levados ao depósito da pasta pelo governo, no SIA Trecho 4, lotes 1.380/1.420, e poderão ser retirados em até 60 dias sem custo.

O atendimento é coordenado pela Casa Civil e envolve as secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), Saúde (SES-DF), Educação (SEE-DF), Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF), Segurança Pública (SSP-DF), Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) e Justiça e Cidadania (Sejus-DF), além do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), Novacap, Codhab, Detran-DF, polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e o Conselho Tutelar.

Segundo o 2º Censo Distrital da População em Situação de Rua, realizado pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (Ipded), en janeiro de 2025, existiam 3.521 pessoas em situação de rua no Distrito Federal. Entre elas, 82,2% são homens, e 121 são crianças. A maioria (25,5%) está distribuída no Plano Piloto. Em seguida, em Ceilândia, com 20,4%.

No decorrer da semana, as secretarias responsáveis realizarão abordagens e mapeamento prévio nos locais de atendimento. Os pontos de ação para terça-feira (21) e quarta-feira (22) são:

Eixão Norte, altura das quadras 107, 110, 114 e 115;

Hemocentro, em frente à SQN 302;

601 Norte;

L2 Norte, na altura da 602, abaixo do Serpro;

SGAN 606, Via L3 próximo à cerca dos módulos C, D e E;

SGAN 607, área verde;

SGAN 608, Via L3, atrás do IDP;

SGAN 611;

Estacionamento ao lado do Ilhas do Lago;

Ao lado do Clube da Aeronáutica;

Ao lado do Posto Melhor;

Via L4 Norte, próximo à Via N1 Leste;

Rua DFL, Casa 1;

Torre de TV, subsolo;

Buraco do Rato;

Setor Comercial Sul;

CLS 102 Bloco A, ao lado da Drogasil;

303 Sul, atrás do Bloco D;

CLS 305, ao lado da Drogasil e próximo ao Pão de Açúcar;

CLS 409, ao lado do Bloco A;

CLS 209, próximo ao Bloco C;

SCLS 413, entre os blocos C e D;

Centro POP;

Vias W5 e W4 Sul, extensão da 903 à 905 e da 702 à 705.

Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates