Mega-Sena acumula pela 10ª vez seguida e prêmio vai a R$ 95 milhões

CB Correio Braziliense

(foto: Marcelo Brandt/G1)

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena desta quarta-feira (2/9), segundo a Caixa Econômica Federal. Dessa forma, o prêmio acumulou pela 10ª vez e deve pagar o prêmio estimado de R$ 95 milhões no próximo sorteio, previsto para sábado (5/9). As apostas podem ser feitas nas lotéricas e pelo site www.loteriasonline.caixa.gov.br.

Os números sorteados, nesta quarta, no concurso 2295 foram: 06-13-26-28-35-41. Apesar de ninguém ter acertado as seis dezenas, 162 apostas acertaram cinco números e cada uma levou R$ 33 mil. Outras 9.693 apostas acertaram quatro dezenas e levaram R$ 788 cada.