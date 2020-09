Corpos de mulher e bebê são encontrados após marido confessar envenenamento

TM Thays Martins

(crédito: Policia Civil SC/ reprodução )

A Policia Civil de Santa Catarina localizou, nesta quarta-feira (23/9) os corpos de uma mulher, identificada como Josiele Lopes, 36 anos, e do filho dela, um bebê de 3 meses, em Rio dos Cedros, no Vale do Itajaí (SC). O marido e pai das vítimas, de 34 anos, foi preso temporariamente acusado de feminídio e de homícidio da criança.

Mãe e filho estavam desaparecidos desde 15 de setembro. A policia só conseguiu localizar os dois após a prisão do homem. Ele confessou o crime e apontou onde estariam os corpos, enterrados no meio de uma mata.

De acordo com o acusado, ele matou a ex-companheira e o filho por envenenamento. O suspeito teria dado uma carne envenenada para a mulher antes dela amamentar o filho.

Segundo o delegado Diogo Medeiros, o homem teria cometido o crime por Josiele estar se relacionando com outra pessoa.