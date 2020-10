Com 43,6°C, Rio de Janeiro tem dia mais quente do ano

TM Thays Martins

O Rio de Janeiro teve o dia mais quente do ano nesta sexta-feira (2/10). Segundo o sistema Alerta Rio, a estação de Irajá chegou aos 43,6°C. A sensação térmica atingiu 49,4°C. A temperatura passou a máxima prevista pelos meteorologistas.

No Twitter, o calor fez o apelido Hell de Janeiro chegar aos Trends Topics.

ATENÇÃO!!



Rio de Janeiro mudou o nome para Hell de Janeiro



repasse esta mensagem para que não continuem usando o nome errado — Gustavo Caetano (@iamcaetano) October 2, 2020





Odeio esse calor, Odeio as estações primavera e verão!

Calor só serve pra me deixar mais estressada que o normal.

Se bem que no Hell de Janeiro não existe frio — Beatriz~ (@Bibibsantos) October 2, 2020





Eu indo ligar o ventilador ... 36°c em SATAN DRÉ ... quanto tá ai na sua cidade ? pic.twitter.com/c8F6YqzL8v — Sr. Pépe - Futirinhas (@pewdiepep) October 2, 2020





Eu que lute pra pagar a conta de luz com o ar ligado direto desde ontem. 40oC sensação térmica nesse Hell de Janeiro. E ainda é primavera. — ELENÃO (@faelafox) October 2, 2020





Frente fria

O calor, porém, deve dar uma trégua no fim de semana na Cidade Maravilhosa. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (Inmet), é esperada uma frente fria, o que fará com que os termômetros deem uma abaixada. A máxima esperada para o sábado (3/10) é de 28°C e no domingo é de 22°C.