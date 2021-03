Brasiliense aposta pela internet e ganha R$ 8,5 mil na Quina

RF Roberto Fonseca

(crédito: Anete Lusina/Pexels)

Um morador do Distrito Federal vai acordar com dinheiro no bolso nesta quarta-feira (17/3). Ele acertou quatro das cinco dezenas sorteadas no concurso 5516 na noite desta terça-feira (16/3). Com isso, fechou a quadra e receberá R$ 8.509,14. Se tivesse acertado os cinco números, teria levado R$ 14.572.883,96 para casa.

A aposta foi um jogo simples de cinco dezenas, no valor de R$ 2. Ele fez o jogo pela internet nos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. É importante ressaltar que o jogo mínimo pela internet é no valor de R$ 30, que podem ser divididos em várias modalidades.

Os números sorteados nesta terça-feira foram 02-29-63-72-77. Outras 104 apostas acertaram a quadra em todo o país. O terno teve 8.073 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 166,42. Já o duque vai pagar R$ 3,66 para 201.838 bilhetes.

Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 5516 da Quina. O prêmio nesta quarta-feira (17/3) deve chegar a R$ 16,5 milhões no concurso 5517. As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas ou no site de Loterias da Caixa Econômica Federal.