Governo vai distribuir 16 milhões de vacinas até segunda (3/5), diz Queiroga

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Marcos Corrêa/PR)

Um dia após alcançar a triste marca de 400 mil mortos pela covid-19, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou da coletiva da Organização Mundial da Saúde (OMS) focada em abordar a situação do Brasil e da região da América, ao lado das autoridades da entidade. Queiroga aproveitou o momento para ressaltar o trabalho feito em um mês à frente da pasta e disse que se comprometeu a acelerar a vacinação contra a covid-19.

Em resposta ao Correio, o ministro da Saúde afirmou que distribuirá 16 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 ao estados brasileiros até a próxima segunda-feira (3/5). “Vamos distribuir mais de 16 milhões de doses contra covid-19. Isso é mais do que a população de alguns países”, afirmou.

Uma das expectativa do ministro da Saúde é vacinar 2,4 milhões de pessoas por dia. Anteriormente, a meta era vacinar 1 milhão de pessoas. No entanto, esta previsão não vem sendo cumprida diante da lenta distribuição de imunizantes aos estados brasileiros.

Além disso, o cardiologista afirmou que o Brasil tem doses suficientes para imunizar toda a população até o final do ano. “Temos doses suficientes para o segundo semestre para que até o final do ano de 2021 tenhamos a nossa população inteiramente vacinada”, garantiu.

O ministro ainda disse que trabalha para garantir mais vacinas e que um novo contrato com a Pfizer, para a compra de mais 100 milhões de doses. O Brasil já assinou um contrato com a farmacêutica para a compra de 100 milhões de unidades da vacina Comirnaty. O primeiro lote, com 1 milhão de doses, chegou nessa quinta-feira (29) ao país.