Brasil registra 2.245 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas

RH Rosana Hessel

(crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

Foram registradas 2.245 mortes nas últimas 24 horas, conforme dados do painel do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass), com base nos números das Secretarias Estaduais da Saúde divulgados nesta quinta-feira (27/5). Com isso, o número oficial de óbitos no país passou de 454.429 para 456.674.

Há um ano, o país registrava 25.598 óbitos por covid-19, desde o início da série, em 22 de março. Logo, o dado de hoje representa um salto de 1.684% em 12 meses.

O total de casos no país somou nesta quinta-feira 16.342.162, sendo contabilizadas 67.467 confirmações de ontem para hoje.

Os dados do painel do Conass mostram ainda que a média móvel diária dos últimos sete dias passou de 1.820 casos, na quarta-feira, para 1.797, nesta quinta, apresentando queda de 1,2% de um dia para outro.

Ranking

No ranking de casos, o estado de São Paulo lidera a lista de casos e de mortes entre as 27 unidades federativas, com 3.329.657 registros e 109.850 óbitos desde o início da pandemia. Na sequência, vem Minas Gerais, com 1.545.702 confirmações e 39.784 falecimentos.

O Distrito Federal, na 13ª colocação, registrou, até hoje, 402.182 casos e 8.569 mortes. E, na lanterna, permanece o estado do Acre que com 81.980 notificações e 1.652 falecimentos.