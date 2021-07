'Hello Kitty', traficante famosa no RJ, morre após confronto com a PM

AO Amanda Oliveira

A traficante Rayane Nazareth Cardozo da Silveira, conhecida como Hello Kitty, morreu, nesta sexta-feira (16/7), durante um confronto com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). A gerente do tráfico no Salgueiro, em São Gonçalo, tinha 20 anos e era uma das mais procuradas do Estado.

O pai de Rayane, Alessandro Luiz Viera Moura, apelidado de Vinte Anos, liderava o tráfico na região. Na ocasião, o homem também foi baleado e não resistiu. De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia, os feridos chegaram a ser socorridos.

"Após cessar a situação, quatro feridos foram encontrados e socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), tendo estes vindo a óbito", informou a assessoria em nota.

A operação aconteceu após denúncias de que uma família estaria sendo feita de refém no interior do bairro Salgueiro, no município de São Gonçalo. Ao chegar ao local, policiais e traficantes trocaram tiros em um intenso confronto.

A equipe policial apreendeu dois fuzis e duas pistolas. Até o momento da publicação desta matéria, não há informações sobre o estado dos reféns citados na denúncia inicial. Também não houve confirmação a respeito dos reféns citados na denúncia inicial. Equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) estão no município de São Gonçalo.