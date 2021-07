Homem decepa pênis de cachorro durante cruzamento com cadela em MG

RM Renato Manfrim - Especial para o EM

(crédito: Fernanda Montalvão/Jornal Pontal)

A Polícia Civil (PC) de Frutal, Minas Gerais, tenta identificar homem que decepou o pênis de um cachorro no final da semana passada no município. O fato foi registrado na delegacia virtual pela cuidadora de animais Suely Oliveira.



Em entrevista à Rádio 97 FM, de Frutal, ela relatou que, segundo o seu caseiro, o crime aconteceu no momento que um dos cachorros que ela cuida, chamado de ‘Bebê’, teve o pênis decepado por um homem no momento em que cruzava com a sua cadela.

Suely, que cuida de 33 animais, contou ainda que o cachorro já passou pelos primeiros tratamentos veterinários, mas agora necessita iniciar uma segunda fase de reconstituição do órgão para que ele possa urinar sem sentir dores.



“O veterinário me contou que o pênis dele foi totalmente decepado, sendo que ficou o prepúcio e os testículos; a uretra dele ficou exposta e ele agora precisa de um tratamento rigoroso. O ‘Bebê’ vai precisar fazer cirurgias sucessivas que possibilite que ele urine sem sentir dor e sem futuras infecções. É demorado o tratamento e ainda nem sei se isso é feito em Frutal. Ele já tomou os medicamentos e agora precisa de uma segunda fase do acompanhamento. Vai passar por novos exames para a gente ver o próximo passo a se seguir”, declarou.

A cuidadora de animais, que não tem condições financeiras de bancar o tratamento, pede para quem puder ajudar que deposite qualquer quantia na conta da ONG Amigos Protetores. O número do PIX é 34 99192 9993.