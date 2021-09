VÍDEO: coletor de lixo salva criança de atropelamento por um triz

RN Ronayre Nunes

O reflexo do coleto de lixo salvou a vida do garoto - (crédito: Reprodução)

Um verdadeiro herói. É assim que imagens de uma câmera de segurança classificam a ação de Kelvin Jonathan dos Santos, um coletor de lixo da cidade de Rolândia, no interior do Paraná. O homem se jogou do caminhão de lixo para salvar a vida do pequeno Lucas Almeida, de apenas 5 anos.



Tudo ocorre muito rápido, mas é possível notar o garotinho tentando atravessar a rua após a passagem do caminhão de lixo com Kelvin. O que Lucas não percebe, entretanto, é que na faixa contrária uma pick-up passava, e se não fosse puxado por Kelvin, provavelmente teria sido atropelado.

O caso ocorreu no último dia 28 de agosto.

Susto

Ao portal G1 e à rede RPC, os familiares de Lucas contaram que o garoto tentou seguir o avô e saiu pelo portão sem ninguém notá-lo. Após o susto, o pai do garoto, Bruno de Almeida, agora mostra gratidão pela atitude de Kelvin: “É quando a gente mais precisa e menos espera. Toda vez que eu vejo o vídeo, não deixo de me emocionar, porque é um grande livramento".

O coletor de lixo também comemora e agradece a forma como salvou o garoto: “Eu estava no estribo e avisei três vezes: 'Cuidado com o carro'. Ele não escutou, daí eu fui no impulso. É Deus quem coloca a gente na hora certa e no lugar certo".