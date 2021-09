CB Correio Braziliense

(crédito: Furnas)

A empresa geradora de energia elétrica Furnas abre inscrições para instituições sociais de todo o país. O Edital Social 2021, lançado na última segunda-feira (13/9), vai beneficiar organizações sem fins lucrativos sediadas em mais de 500 municípios nos quais a empresa está presente. Com essa ação, será destinado R$ 1 milhão para entidades que contribuam com a melhoria da qualidade de vida das comunidades do entorno de seus empreendimentos, atendendo à política de responsabilidade social da companhia e aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

O objetivo da companhia é promover a redução das desigualdades e proteção aos direitos humanos, contribuindo para o desenvolvimento sustentável de comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica. “Furnas busca se relacionar de uma forma cidadã com as comunidades onde atua e adota um compromisso social voltado para o desenvolvimento sustentável e para a redução das desigualdades. Temos muito orgulho em colaborar com a melhoria da qualidade de vida de tanta gente”, afirma o gerente de Responsabilidade Social, Marca e Reputação de Furnas, Marcos Machado.

As entidades beneficiadas poderão receber até R$ 200 mil por projeto. As interessadas em participar têm até 13 de outubro para fazer as inscrições dos seus projetos, gratuitamente na plataforma Prosas, por meio do link: www.furnas.prosas.com.br. O edital está disponível no site, assim como a política de responsabilidade social da companhia. Dúvidas podem ser tiradas pelo e-mail grsp@furnas.com.br.