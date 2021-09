Covid-19: visitas e saídas são suspensas na Penitenciária Feminina do DF

CB Correio Braziliense

Devido às infecções por covid-19 confirmadas em 11 detentas da Penitenciária Feminina do DF, a Vara de Execuções Penais (VEP/DF) decidiu suspender algumas atividades no local, como a visitação programada para 17 de setembro, a saída das presidiárias no período entre 23 e 28 de setembro e os atendimentos presenciais de advogados. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (16/9) e durará 14 dias.

Além dessas medidas, ficarão suspensa as aulas do Núcleo de Ensino devido à contaminação de três alunas e a saída das classificadas para trabalhar na fábrica do Bloco III da penitenciária, bem como a condução delas para as audiências presenciais ou de videoconferência marcadas para o período. A suspensão das atividades é uma medida para evitar a propagação do vírus a outras detentas e profissionais do sistema.

A VEP/DF informou que vai reconhecer a remição para todas as presas que tiverem tido o trabalho ou estudo internos suspensos por força da decisão. A saída e as saidinhas suspensas serão remarcadas assim que possível e que a visitação presencial está remarcada para 7 de outubro.

Toda a população carcerária do DF foi imunizada em julho com a vacina de dose única da Janssen. No entanto, a juíza titular da VEP/DF, responsável por autorizar a suspensão, destacou na decisão que “embora o consenso geral aponte no sentido de que ‘tudo estaria voltando ao normal’, principalmente por causa da vacinação em massa, não se deve olvidar que a pandemia ainda não cessou”.

Entenda o caso

Na tarde desta quarta-feira (15/9), a Secretaria de Administração Penitenciária do DF (Seape) informou que 11 detentas apresentaram diagnóstico positivo para a covid-19. A pasta assegura que elas estão isoladas, em quarentena por 14 dias, e que o estado de saúde delas é considerado normal.

Segundo a Seape, atualmente, há 720 presas na unidade prisional feminina e a capacidade é de 1.028 detentas. Além disso, informaram que “desde o início da pandemia foram registrados, ao todo, outros 89 casos”.

Com informações do TJDFT