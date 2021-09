Apesar da chuva, postos de vacinação registram movimento razoável neste sábado (25/9)

AM Ana Maria Pol

(crédito: Ana Maria Pol/CB)

A chuva que refrescou a cidade na manhã deste sábado (25/9), não foi o suficiente para desanimar os brasilienses de irem até os postos de vacinação contra a covid-19. Até 12h30, o Ginásio de Sobradinho, já tinha aplicado cerca de 500 doses. O atendimento rápido impediu que filas se formassem, mas não paravam de chegar novas pessoas o fluxo de pessoas buscando a imunização estava intenso.

De acordo com uma das servidoras do local, se comparada a de outros sábados, a manhã deste foi mais movimentada. “No último sábado vacinamos, ao longo de todo o dia, 500 pessoas. Só nesta manhã, já batemos esse número”, informou a profissional, que preferiu não se identificar.

Segundo a servidora, a maior procura tem sido para antecipação da segunda dose. “Tem muitas pessoas vindo antecipar, e muitos jovens vindo receber a primeira dose. Os idosos que precisam tomar a dose de reforço não aparecem muito, porque precisam esperar o prazo de seis meses para serem imunizados”, explica. O ponto de vacinação é o único, em todo o Distrito Federal, que vacina todos os públicos da campanha de imunização durante este fim de semana.

Moradora de Sobradinho, a analista de sistemas Márcia Carneiro Silva, 45 anos, foi até o posto receber a segunda dose. Diferente da maioria, ela não teve a oportunidade de antecipar: foi imunizada com a Astrazeneca e, na manhã deste sábado, completou o esquema vacinal. “Eu me sinto muito mais segura, né? Estou trabalhando de casa, mas agora posso ter a confiança de retomar as atividade presenciais, caso seja necessário”, explica.

Márcia conta que se surpreendeu ao chegar no posto. “Pensei que fosse estar bem mais cheio. O atendimento foi rápido, o espaço está bem organizado. Foi uma boa surpresa”, diz. “Agora, é manter os cuidados né? Tive colegas e familiares que se contaminaram e ficaram com sequelas. Então é continuar se cuidando pra evitar pegar o vírus e levar pra outros”, completa.

Quem procurou o Estacionamento 13 do Parque da Cidade para receber dose da vacina não precisou esperar por muito tempo: o movimento baixo e atendimento rápido colaboraram para que o tempo de espera fosse de, no máximo, dez minutos. O ponto de vacinação está aplicando, apenas, doses da Astrazeneca. De acordo com funcionários do local, a maior procura tem sido aplicação da segunda dose.

Novas doses

Na noite dessa sexta-feira (24/9), o DF recebeu 14.500 vacinas da AstraZeneca para aplicação como segunda dose e outras 77.220 vacinas da Pfizer, que - segundo a Secretaria de Saúde - serão aplicadas da seguinte forma: 14.040 para dose de reforço da população imunossuprimida grave, 28.080 para vacinação de adolescentes e 35.100 para aplicação como segunda dose.