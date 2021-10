Queiroga testa positivo para covid-19 de novo e segue isolado em NY

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga (foto: Walterson Rosa/MS))

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou a testar positivo para o novo coronavírus em teste feito em Nova York, nos Estados Unidos, onde está isolado desde que viajou para acompanhar o presidente Jair Bolsonaro, na Assembleia-Geral da ONU. O ministro está no país desde 19 de setembro. Ele descobriu que estava infectado no dia 21, prestes a voltar ao Brasil.

O teste para detectar a presença do novo coronavírus foi feito na quinta-feira (30/9). "Infelizmente, o exame RT-PCR que fiz ontem continua positivo, o que me impede de retornar ao Brasil ainda hoje", disse o ministro por meio das redes sociais nesta sexta (1º/10).

Hoje, o ministro completa 10 dias em isolamento, mas, como o teste ainda aponta a infecção, Queiroga ainda não pode deixar os EUA e continuará isolado. "Sigo trabalhando a distância para acelerar a imunização dos brasileiros. Agradeço a todos que estão torcendo por mim. Estou sem sintomas e logo logo estarei de volta", completou.

O ministro foi uma das quatro pessoas infectadas que integravam a comitiva do presidente Jair Bolsonaro em viagem a Nova York. Além de Queiroga, testaram positivo um diplomata que preparou a viagem do presidente ao local, o filho do presidente e deputado federal Eduardo Bolsonaro e o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

O presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e os ministros Anderson Torres (Justiça e Segurança Pública), Gilson Machado (Turismo), Joaquim Leite (Meio Ambiente) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral da Presidência) testaram negativo para o vírus.