GO: homem amarra, agride namorada e envia vídeo à família fazendo ameaças

HD Helena Dornelas*

Jovem foi amarrada pelo namorado e vídeo foi enviado para o pai dela - (crédito: Reprodução/ Polícia Civil)

Em Rio Verde, no sudeste do Goiás, um homem suspeito de agredir a namorada foi preso no domingo (17). De acordo com a polícia, o suspeito manteve a vítima em cárcere privado e fez um vídeo dela com as mãos e pés amarrados e mandou para o pai dela.

O suspeito é um homem de 30 anos que já possui passagem pela polícia, por homicídio, furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo.

Nas gravações, ele diz: “Fala para ele [o pai da moça] vir buscar a filha dele aqui. Mandar reportagem, mandar tudo. Vamos descobrir se ele é pai dela mesmo, passar fome não vai não. Estou falando sério. Vem buscar.”

A delegada do caso, Jacqueline Camargo, disse que a vítima e o pai confirmaram o cárcere privado e a agressão física, além de ameaça de morte. Os dois foram ouvidos na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam).

“Eles vivem em união estável na mesma casa. Ela foi amarrada na casa do casal, onde tiveram uma briga familiar.” explicou a delegada.

O homem foi preso pela Polícia Militar que fazia patrulhamento no bairro.