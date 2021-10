Moradores de cidade do ES recebem outra vacina no lugar de dose contra covid

GC Gabriela Chabalgoity*

Ao menos 41 moradores de Fundão, na Grande Vitória (ES), receberam a vacina pentavalente no lugar do imunizante contra a covid-19. A prefeitura informou, em nota, nesta terça-feira (19/10) que o fato foi comunicado imediatamente à Vigilância em Saúde Estadual, seguido de busca ativa e orientações conforme o protocolo Estadual/Ministério da Saúde.



“Todas as 41 pessoas que receberam a vacina pentavalente foram notificadas entre os dias 16, 17 e 18 e estão em monitoramento pela Vigilância Epidemiológica do município. Até o momento não houve registro de intercorrência”, disse a nota.



Além disso, a prefeitura afirmou também que após investigação e apuração das notificações, a Secretaria Estadual de Saúde autorizou, na segunda-feira (18), o início da aplicação da vacina da Pfizer. “A Secretaria Municipal de Saúde está averiguando internamente o caso para as medidas administrativas cabíveis”, acrescentou.

Essa não é a primeira vez que confusões envolvendo troca de vacina acontecem no país em meio à pandemia. Em abril, crianças receberam vacina contra covid-19 no lugar da vacina da gripe em São Paulo. Os casos ocorreram em Diadema (SP) e Itirapina (SP), onde, ao todo, 33 cinco crianças receberam a CoronaVac, imunizante contra a covid-19, equivocadamente. A vacina ainda não foi testada em crianças e, por isso, não deve ser aplicada neste grupo.

