RF Raphael Felice

Corpo de Marília Mendonça chega ao local do velório, em Goiânia - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O corpo da cantora Marília Mendonça chegou ao ginásio Goiânia Arena, onde será realizado o velório da artista, por volta de 12h10, deste sábado (6/11). O cortejo foi escoltado por carros da polícia militar.

Do lado de fora, vários ônibus de estrelas da música sertaneja puderam ser vistos. Entre eles, estavam os veículos dos cantores Felipe Araújo, Henrique e Juliano, Israel e Rodolffo e Maiara e Marisa, dupla que Marília havia lançado em conjunto o álbum "As Patroas".









Até o momento, apenas familiares e amigos da cantora estão dentro ginásio. Os portões serão abertos para o fãs a partir de 13h. Desde a manhã do sábado (6), muita emoção marcou a presença centenas de pessoas já estavam em frente ao ginásio.

Alguns presentes afirmam ter dormido em frente ao Goiânia Arena para prestar homenagens à artista. A previsão é de que 100 mil pessoas passem pelo local para homenagear Marília Mendonça

Acidente

Marília Mendonça, 26 anos, morreu após um acidente com um avião bimotor, no qual viajava para realizar shows em Caratinga e Ouro Branco neste final de semana. O corpo de Marília Mendonça foi retirado dos escombros do avião que caiu em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, nesta sexta (5). O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou a morte da artista por volta das 17h45 desta sexta-feira (5).

Além de Marília, também estavam no avião o assessor e tio da cantora, Abicieli Silveira, o produtor, Henrique Ribeiro, o piloto e o co-piloto. Todos morreram. O modelo é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros. O avião estava em situação regular, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) vai abrir uma investigação para apurar as condições da aeronave.