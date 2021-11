Artistas marcam presença no adeus a Marília Mendonça

RC Rodrigo Craveiro RF Raphael Felice

Naiara Azevedo, Luísa Sonza e a dupla João Neto e Frederico estavam entre os famosos presentes: comoção no meio artístico - (crédito: Fotos: Ed Alves/CB/DA.Press.)

A triste manhã de sábado marcou a despedida de fãs, familiares e amigos de Marília Mendonça, na capital de Goiás, nos arredores do ginásio Goiânia Arena. Desde cedo, ônibus de estrelas da música sertaneja puderam ser vistos, nos arredores do local do velório. Durante o velório, estrelas do cenário da música brasileira não esconderam a comoção, a admiração e as lágrimas pela perda de uma amiga, inspiração e que, mesmo com o apelido de Rainha da Sofrência, pelo tom romântico de muitos de seus sucessos, na prática, deixava todos ao seu redor mais felizes e contentes com seu jeito espontâneo e divertido. Nomes como Luísa Sonza, Naiara Azevedo, Simone e Simaria, João Neto e Frederico, Mateus (da dupla Jorge e Mateus) e Matheus (da dupla Matheus e Kauan), Henrique e Juliano e Maiara e Maraísa.

A dupla Maiara e Maraísa gravou recentemente um álbum em conjunto com Marília Mendonça. Algumas dessas músicas já estavam estourando como sucessos, como Esqueça-me se For Capaz. As irmãs eram uma das presenças mais emocionadas no Goiânia Arena, assim como Henrique e Juliano. Em certo momento, Henrique chorou copiosamente enquanto abraçava familiares da cantora.

Após o velório, Gusttavo Lima se juntou aos artistas que acompanharam a família da cantora no caminhão de bombeiros que conduziu o cortejo da Rainha ao cemitério Parque Memorial de Goiânia, no trajeto de cerca de 10km a partir do ginásio. Ao chegar ao destino final, Maraísa bateu palmas com os braços erguidos, de forma a pedir para a multidão aplaudir a cantora em mais uma das tantas homenagens recebidas ao longo do dia em Goiânia.

Mateus Liduário, da dupla Jorge e Mateus, concedeu entrevista a jornalistas presentes na cobertura do velório de Marília Mendonça. Emocionado, o cantor lamentou a tragédia e disse que a amiga era um exemplo, não apenas como cantora, mas como ser humano. "Quero agradecer ao pessoal pelo carinho com a Marília, com os amigos, aos cantores sertanejos e tocar o barco. Fica a tristeza, mas vamos dar tempo ao tempo. Fica difícil até para a gente sair de casa para trabalhar. O risco é muito grande, tentar diminuir esse risco (de acidentes) o máximo possível, mas a gente tem que levar alegria para a galera, assim como a Marília sempre, e a Marília era completa como ser humana, como artista. Realmente uma menina que todos amavam, um legado de amor à família, e amor à música. Acho que não tem uma coisa para falar mal da Marília, e eu assino embaixo."

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), também foi ao velório prestar condolências aos familiares e amigos da artista. O político lamentou a partida de Marília e de seu tio e assessor, Abicieli Silveira, e publicou uma mensagem de agradecimento a Marília nas redes sociais.

"Obrigado, Marília, por levar tanta alegria às famílias brasileiras com suas músicas e por representar tão bem o carisma, bondade e hospitalidade dos goianos. Que Deus, em sua infinita bondade, possa confortar o coração de todos que sofrem com essa despedida tão precoce", publicou.

*Os repórteres foram enviados especiais a Goiânia.