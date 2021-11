Brasil quer ser destino de turistas no mundo pós-pandemia

AB Agência Brasil

(crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Ag..ncia Brasil)

O Ministério do Turismo quer tornar o Brasil um dos destinos mais procurados por turistas do mundo todo no pós-pandemia. Com esse objetivo o país participa da Expo Dubai, primeiro evento mundial após o início da pandemia e que reúne 190 países nos Emirados Árabes Unidos. Outras estratégias para reativar o turismo no país são a retomada dos cruzeiros este mês, a adoção de regras a para proteger os turistas e a implantação do selo Turismo Responsável. Para falar sobre esse assunto o ministro do Turismo, Gilson Machado, é o entrevistado desta segunda-feira (8) do programa A Voz do Brasil. Ele também deve falar sobre as expectativas para o fim de ano e sobre o Turismo Verde.

