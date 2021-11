Após a morte de Marília Mendonça, Maiara e Maraisa anunciam retomada dos shows

AE Agência Estado

(crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A dupla Maiara e Maraisa anunciou nesta quarta-feira, 10, a retomada da agenda de shows. Os eventos haviam sido suspensos após a morte de Marília Mendonça.

O comunicado foi feito nas redes sociais das cantoras sertanejas. A partir desta sexta-feira, 12, as artistas vão se apresentar no Paraná, Santa Catarina e São Paulo. "A melhor forma de seguir acreditando que as coisas vão ficar bem é simplesmente seguir trabalhando com a mesma verdade e os mesmos sonhos de sempre", iniciou o comunicado feito pela dupla.

"Enquanto Maiara e Maraisa estiverem em cima de um palco, a memória da nossa Rainha será lembrada da melhor maneira possível", afirmou.

Entre a lista de shows, está o da cidade de Lorena, em São Paulo, que seria da Marília Mendonça, mas que a dupla vai se apresentar no lugar dela. O evento vai acontecer no dia 14 de novembro.

Confira o comunicado: