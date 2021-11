Marília Mendonça: projeto quer mudar regras de sinalização de torres

TM Thays Martins

(crédito: Corpo de Bombeiro/ Divulgacao)

Após o acidente aéreo que vitimou a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas em Caratinga, em Minas Gerais, no inicio de novembro, um projeto de lei quer tornar mais rígida a sinalização de linhas aéreas de transmissão de energia.

O bimotor que estava a cantora bateu em uma linha de energia antes de cair em uma cachoeira a pouco mais de 500m do aeroporto. As causas do acidente, porém, ainda estão sendo apuradas. De acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a torre de energia estava em local permitido pela legislação.

O projeto de lei, de autoria do senador Telmário Mota (Pros-RR), propõe que as torres deverão ser pintadas em cores em advertência para que os pilotos de aeronaves consigam enxerga-las.

A família do piloto da aeronave, Geraldo Medeiros, morto no acidente, se reuniu com a equipe do senador em Brasília para discutir o projeto. A filha de Geraldo, Vitória Medeiros, compartilhou uma foto do momento nas redes sociais. "Vamos salvar muitas vidas", disse ao parabenizar o senador pela iniciativa.

Ela tem a intenção de processar a Cemig pelo acidente pela falta de sinalização nas torres de energia.