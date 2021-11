Você viu Amanda?Jovem desaparecida foi vista pela última vez em balada no litoral

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Polícia Civil do Paraná)

Desaparecida desde o dia 15 de novembro, Amanda Albach Silva, de 21 anos, foi vista pela última vez em uma balada no litoral de Santa Catarina. Informações dos familiares indicam de que, após a festa, Amanda utilizou um carro de aplicativo para voltar para casa, porém não chegou ao destino. Em ação conjunta, a Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) e do Paraná (PCPR) investigam o caso.

Amanda foi vista pela última vez usando uma calça jeans clara, um top preto curto de mangas compridas de tule. Ela teria viajado com um casal de amigos para passar o feriado do dia 15 de novembro em Imbituba, no litoral de Santa Catarina.

Ao G1, por intermédio do advogado Michael Pinheiro, a família de Amanda disse que a jovem ia para Santa Catarina com frequência porque trabalhava como promotora de vendas. Além disso, não era costumeiro ela não dar notícias por ter uma filha de dois anos. Segundo eles, Amanda ligava todas as noites para falar com a criança.

Quem souber informações sobre Amanda pode entrar em contato com a Polícia Civil pelo telefone: (41) 3608-7200.