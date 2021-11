Pai mata filho a facadas e grava vídeo confessando crime

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

No último sábado (20/11), Wilson Alves Motim, de 58 anos, confessou ter matado, Weverson Corrêa, de 28 anos, seu próprio filho a facadas durante uma briga. O caso aconteceu na cidade de Serra no Espirito Santo.

A vítima foi socorrida logo após a briga, mas não resistiu aos ferimentos. As informações são do Uol.

Pelas redes sociais, Wilson disse que estava tentando apartar uma briga entre o filho e a nora quando Weverson começou a agredi-lo. "Alguém na rua viu que ele estava brigando com a esposa, segundo o que fiquei sabendo; desceram dois caras de um carro e bateram nele. Ele chegou em casa sangrando. Conversei com ele para tentar ajudar, pedi para ele entrar em casa, tomar um banho, dormir, descansar. Ele pegou o celular da esposa, tacou no chão e começou a agredir fisicamente a mulher e a criança, enteado dele. Eu entrei para separar a briga”, contou no vídeo.

Wilson disse também que recebeu vários socos na cabeça e, depois, teria ido para o carro para ir embora. "Ele chegou dando vários socos no vidro da porta do carro. Eu saí e acabei desferindo facadas nele, tirei a vida do meu próprio filho", confessou.

Para a polícia, a esposa de Weverson apresentou uma outra versão. Segundo ela, os dois, pai e filho, estavam bebendo quando começaram uma confusão e então, no meio da briga, Wilson esfaqueou Weverson.

No vídeo, Wilson pede desculpas aos familiares e afirma que irá se entregar. Procurada pelo Uol, a Polícia Civil não informou se o suspeito já se entregou na delegacia ou se algum advogado já o representa legalmente. A Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) informou que ainda não tem, em seu banco de dados, a inclusão do homem.